Ein lohnenswerter Gipfel ist auch der Lyle Hill am westlichen Ende von Greenock, rund 50 Kilometer von Glasgow entfernt. Er ist zwar nur 130 Meter hoch, aber von oben bietet sich ein unglaublicher Panoramablick über den Clyde-Fluss, die Cowal Hills und an klaren Tagen sogar bis zur Isle of Arran.Die Bowline bei Bowling Harbour in West Dumbartonshire ist Schottlands Antwort auf den bekannten Highline Park in New York. Dabei handelt es sich um eine stillgelegte Hochbahntrasse, die in einen begrünten Rad- und Wanderweg umgewandelt wurde. Sie führt abseits der Straße von Glasgow nach Loch Lomond und bietet unterwegs wunderschöne Aussichten.Ein Top-Ausflugsziel ist der 200 Hektar große Balloch Castle Country Park. Er bietet Gärten, Naturlehrpfade und einen großartigen Aussichtspunkt mit Blick auf Loch Lomond. Auf einem speziellen Feenpfad gibt es aus Baumstümpfen geschnitzte Feenhäuser zu entdecken.Ein schöner Spaziergang entlang des River Clyde führt zu den Wasserfällen von Clyde. Die Wasserfälle selbst sind zwar nicht spektakulär, aber der Weg dorthin führt durch herrliche Wälder, in denen oft Dachse, Otter und sogar Eisvögel zu beobachten sind.Weniger als eine Stunde von Glasgow entfernt können Besucher in New Lanark die Geschichte eines Baumwollfabrikationszentrums aus dem 18. Jahrhundert kennenlernen. Als eine von nur sechs Stätten in Schottland wurde der Ort von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt. Im Visitors Centre und bei einem Besuch der rekonstruierten Häuser, des Dorfladens und der Schule erfährt man alles über das Leben der Menschen, die hier einst lebten.Der rund zehn Kilometer westlich von Glasgow gelegene Ort Paisley ist ein echtes Kleinod. Das Stadtzentrum weist die zweithöchste Konzentration an denkmalgeschützten Gebäuden in ganz Schottland auf. Eines der markantesten Gebäude ist die Abtei von Paisley, die im Rahmen einer Führung besichtigt werden kann.Die einst von Römern errichtete Antoninische Mauer erstreckt sich über rund 60 Kilometer vom Firth of Forth bis zum Firth of Clyde. Die Überreste sind noch heute zu sehen. In der New Kilpatrick Cemetery in Bearsden lassen sich zwei freigelegte Abschnitte des historischen Steinwalls besichtigen. In der Nähe von Twechar bietet die römische Festung Bar Hill Fort eine großartige Aussicht.Ein Tagesausflug für Groß und Kklein ist ein Besuch im SEA LIFE Loch Lomond. Die riesigen Aquarien beherbergen eine Vielzahl unterschiedlichster Meeresbewohner. Von Ottern über einheimische Haiarten und Seepferdchen bis zum seltenen Albino-Hundshai ist alles dabei.Ein schönes (und kostenloses) Ausflugsziel für die ganze Familie ist das Summerlee Museum of Scottish Industrial Life. Es zeigt historische Maschinen und Geräte aus dem frühen Industriezeitalter bis hin zu ausgewachsenen Dampflokomotiven. Außerdem gibt es Führungen durch ein unterirdisches Bergwerk und einen tollen Spielpark.Das in der Stadt Helensburgh gelegene The Hill House wurde als "Haus der Zukunf" von Glasgows Star-Architekten Charles Rennie Mackintosh im Art-Nouveau-Stil entworfen. Aus Gründen des Denkmalschutzes ist das Haus heute von einem Schutzgerüst umgeben, was Besuchern die einzigartige Möglichkeit bietet, die Attraktion von allen Seiten und aus allen Perspektiven über Stege zu besichtigen.Die Auchentoshan-Destillerie am Ufer des Clyde ist eine typische Brennerei der Lowlands – dem schottischen Tiefland. Bei Führungen und Whisky-Meisterkursen können interessierte Besucher alles über das schottische Nationalgetränk erfahren.Eine aufregende Attraktion und schöne Abwechslung für Familien ist der Time Capsule Wasserpark in Coatbridge. Mit seinen riesigen Wasserrutschen, dem Wellenbad und gesonderten Bereichen für Kleinkinder und Babys bietet er Wasserspaß ohne Ende für die ganze Familie.Das auf einem Vulkanfelsen gelegene Dumbarton Castle diente in den 1220er Jahren als Grenzposten zum norwegischen Reich, das nur 16 Kilometer flussabwärts seinen Grenzverlauf hatte. Im 16. Jahrhundert bot die Burg Schottlands damaliger Königin Maria Zuflucht. Von oben bietet sich ein herrlicher Ausblick auf den Firth of Clyde.Die vom Glasgower Künstler Andy Scott geschaffenen Kelpies sind mit einer Höhe von mehr als 30 Metern die größten Pferdeskulpturen der Welt. Die stählernen Kunstwerke sind Teil des Helix-Parks nahe Falkirk, der für seine schönen Parklandschaften mit Wäldern und Feuchtgebieten bekannt ist.Nur 30 Zugminuten von Glasgow entfernt liegt die historische Stadt Stirling. Bekannt ist sie vor allem für die beeindruckende Burg, die schon von weitem durch ihre markante Lage auf einem Hügel zu erkennen ist. Im Stirling Castle wurden viele schottische Könige und Königinnen gekrönt.Das National Museum of Rural Life ist das ideale Ziel für den Familienausflug. Es befindet sich etwas außerhalb von Glasgow auf der Wester Kittochside Farm in East Kilbride. Nach dem Besuch von Museum und Spielplatz können sich Kinder und Eltern gemeinsam per Traktor zu einem historischen Bauernhof fahren lassen und dort die Tiere des Hofs kennenlernen.