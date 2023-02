Stadtzentrum: Ein Hauch von New York

Hippe Cafés, urige Kneipen, stylische Restaurants – Glasgows Stadtzentrum hat vieles, was eine Stadt lebenswert macht. Touristisch interessant ist der Stadtteil aber vor allem durch seine Vielzahl an viktorianischen Prachtbauten, die in ganz Großbritannien ihresgleichen suchen. Zu den eindrucksvollsten Gebäuden gehören die City Chambers, Glasgows monumentales Rathaus und die Gallery of Modern Art, deren Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen.Ein spannender Mix aus alter und neuer Architektur erwartet Besucher in Merchant City, Glasgows historischem Kaufmannsviertel. Das Quartier hat sich in den vergangenen Jahren zum echten Szene- und Ausgehviertel entwickelt und gilt als einer der besten Shopping-Distrikte ganz Großbritanniens. Für Bücherfreunde ist die historische Mitchell Library, Europas größte öffentliche Bibliothek, ein Muss.Designfreunde kommen am "Mackintosh at the Willow" nicht vorbei. Das 1903 von Schottlands berühmten Architekten Charles Rennie Mackintosh entworfene Teehaus wurde erst vor wenigen Jahren restauriert und wiedereröffnet. Im Erdgeschoss können Gäste Kaffee, Tee und Kuchen genießen, im Obergeschoss in einem Art-Nouveau-Salon dinieren.