NBTC

Gelegenheit zum Austausch mit 35 niederländischen Reiseprofis gibt es bei dem Online Networking Event "Perspective – The Netherlands 2023/24", welches das NBTC am 10. März 2022 von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr veranstaltet. Reiseveranstalter haben hier die Möglichkeit, in Eins-zu-Eins-Gesprächen direkt in Kontakt mit den niederländischen Partnern zu kommen und mehr über die unbekannten Seiten der Niederlande zu erfahren. Herzlich willkommen bei den Branchenkollegen: Das NBTC und seine Partner freuen sich auf Ihre Anmeldung . Für weitere Fragen helfen die Holland-Website und Diana Berger Blatt, Travel Trade Marketeer Germany, via E-Mail an dberger@holland.com. Zur Anmeldung zum Newsletter geht es hier