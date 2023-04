Moderne Restaurants, dynamische Farben und komfortable Zimmer: Das Barut Sunwing Side Beach und Barut B Suites in Side sind Vier-Sterne-Hotels der gehobenen Klasse und sind besonders bei Familien mit Kindern und Freundesgruppen beliebt.Besonders Genießer kommen hier voll auf ihre Kosten, warten die zwei Hotels doch den ganzen Tag über mit köstlichen Speisen und Cocktails am Strand und am Pool, in der privaten Strandbar und im Restaurant auf.