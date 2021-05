Expo 2020 Dubai

Lang ersehnt: Am 1. Oktober 2021 beginnt die Weltausstellung in Dubai.

„Connecting Minds, Creating the Future“: Mit diesem Thema geht die Expo 2020 Dubai am 1. Oktober 2021 an den Start. Mehr als 190 Länder sind dabei und versprechen 182 inspirierende Tage im Zeichen von Innovation und Fortschritt. Hier die Basics über das Mega-Event.