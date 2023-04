Edmonton auf zwei Rädern und mit der Seilbahn

22-mal so groß wie der Central Park in New York ist das Edmonton River Valley – das längste zusammenhängende System von städtischen Parks in Nordamerika und einem mehr als 160 Kilometer langen Wegenetz. Wer das Flusstal ausgiebig entdecken will, bucht am besten eine Segway-Tour bei River Valley Adventure . Der Anbieter hat auch geführte E-Bike-Touren zu den besten Foto-Spots und Sehenswürdigkeiten im Programm.