Spaß pur für die ganz Kleinen: Der LEGOLAND® Water Park ist der erste und einzige Wasserpark in der Region, der speziell für Familien mit kleinen Kindern entwickelt wurde.

Weltrekord-Achterbahnen, Begegnungen mit Filmhelden, Wasserspaß zwischen riesigen LEGO® Steinen und exotische Klänge aus 1001 Nacht: Dubai Parks and Resorts garantiert eine fantasievolle Auszeit für jede Generation. Für den Winter sind neue Attraktionen angekündigt: zwei Mega-Rides und das LEGOLAND® Hotel Dubai.

Adrenalin-Junkies dürfen gespannt sein! Bald schon sollen in MOTIONGATE™ Dubai zwei rasante Weltneuheiten eröffnet werden: "John Wick Open Contract" ist eine vierdimensionale Schleuder-Reise auf einem 4D Free Spin Coaster, und "Now You See Me: High Roller" ist eine waghalsige Flucht auf dem schnellsten sich drehenden Single-Car-Coaster der Welt.



Dubai Parks and Resorts

Willkommen in Schlumpfhausen! MOTIONGATE™ Dubai entzückt mit der ersten Schlumpf-Achterbahn weltweit und einer Indoor-Studiotour.

Eintrittskarten für die Dubai Parks and Resorts Ein Tagesticket mit Zugang zu einem Park kostet aktuell circa 65 Euro (175 AED), zu zwei Parks etwa 70 Euro (295 AED). Eintrittskarten können auch über viele namhafte Veranstalter gebucht werden. Hotelgäste des Lapita Resort haben unbegrenzt freien Zugang zu allen Parks.

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai

140 Meter hohe "Bollywood Skyflyer". Nirgends sonst auf der Welt fliegen Schwindelfreie an Kettenschaukeln höher durch die Luft. Wer den Höhenflug mit offenen Augen genießen kann, wird mit einer fantastischen Aussicht auf den Freizeitpark und die Umgebung belohnt.

Neben dem "Bollywood Skyflyer" wurden acht Attraktionen für Familien neu eröffnet, darunter "Taxi No.1", eine aufregende Familien-Achterbahn im Stil von Mumbais berühmten gelb-schwarzen Taxis, oder das schrill beleuchtete 55 Meter hohe Riesenrad "Wheel of Stars".



LEGOLAND® Dubai

Dubai Parks and Resorts

Spaß pur für die ganz Kleinen: Der LEGOLAND® Water Park ist der erste und einzige Wasserpark in der Region, der speziell für Familien mit kleinen Kindern entwickelt wurde.

Freier Eintritt für Gäste im Lapita Resort Gekrönt wird der Spaß in Dubai Parks and Resorts mit einer Übernachtung in einem Themenhotel. Das Lapita™ Resort inmitten des Freizeitparks ist ein luxuriöses Familienhotel mit Poollandschaft im polynesischen Stil. Noch besser: Für Resort-Gäste ist der Eintritt zu allen Parks unbegrenzt frei.

Dubai Parks and Resorts

Zentraler Treffpunkt für alle Besucher in Dubai Parks and Resorts: Die öffentliche Erlebnis- und Flaniermeile Riverland mit 50 Restaurants und Shops.

Riverland™ Dubai