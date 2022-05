Positiver Jahresstart: Mehr als 400.000 Passagiere zählte der Dortmund Airport im ersten Quartal 2022.

Der drittgrößte Verkehrsflughafen in Nordrhein-Westfalen erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Grund zur Zuversicht liefert dem Dortmund Airport auch das erste Quartal 2022. Alle Ziele liegen nur einen kurzen Direktflug entfernt in Europa.

Ein Plus von rund 235 Prozent im Vergleich zum Vorjahr legte der Dortmunder Flughafen mit mehr als 400.000 Passagieren im ersten Quartal 2022 hin. 2021 waren es nur gut 120.000 Fluggäste in den ersten drei Monaten. Beim aussagekräftigeren Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 nimmt der Dortmund Airport mit einer Erholungsrate von 73 Prozent sogar den Spitzenplatz in Nordrhein-Westfalen ein: Im Vorkrisenjahr zählte der Dortmunder Flughafen im ersten Quartal rund 550.000 Fluggäste.

Nacho Riuz/Pixabay

Sonnenziel: Alicante an der Küste Andalusiens, ebenfalls direkt zu erreichen ab Dortmund Airport.

Prognosen noch übertroffen

Im März 2022 war es den Dortmundern gelungen, die Passagierprognosen trotz anhaltender Pandemie sogar noch zu übertreffen. Allein in diesem Monat verzeichnete der Flughafen gut 160.000 Passagiere. Dabei konnten aufgrund des Kriegs in der Ukraine mehrere Flughäfen vor Ort und in der Republik Moldau nicht angeflogen werden. Auch die Zahl der Flugbewegungen am Dortmund Airport nahm mit genau 2722 gewerblichen Starts und Landungen im März deutlich zu. Besonders beliebt waren unter anderem das polnische Kattowitz, Rumäniens Hauptstadt Bukarest und die Donau-Metropole Wien.

Flughafen Dortmund

Komfortable Größe: Am Flughafen Dortmund sind die Wege kurz.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Der Ausblick auf das kommende Quartal stimmt ebenfalls positiv: Die Übergangsfrist für die meisten Corona-Regeln ist mittlerweile geendet, sodass mit einem vermehrten Reiseaufkommen gerechnet werden kann. Die Buchungseingänge bestätigen diesen positiven Trend bei Privat- wie auch bei Geschäftsreisenden.

Maßgeblichen Anteil am Erfolg des Dortmund Airport haben neben dem weitverzweigten Streckennetz in ganz Europa die zentrale Lage des Flughafens im Herzen des Ruhrgebiets und die attraktiven Verkehrsanbindungen. Zu schätzen wissen die Passagiere am Dortmunder Flughafen auch die kurzen Wege. Vom Parkplatz bis zum Abflug-Gate sind es nur wenige Schritte. Das spart Zeit, verhindert Stress und lässt die Fluggäste entspannt in den Urlaub starten.

Nimrod Oren/Pixabay

Bella Italia in Bestform: Direktflüge gehen ab Dortmund Airport auch nach Rom.

Sonnenziele und Städtespaß in ganz Europa

Zu den Fluggesellschaften, die am Flughafen Dortmund vertreten sind, gehören unter anderem Eurowings, Ryanair, SunExpress und Wizz Air. Zusammen bieten sie ein dichtes Streckennetz zu attraktiven Zielen in ganz Europa an. Unter den beliebtesten Destinationen ab Dortmund tauchen regelmäßig Palma de Mallorca und Kattowitz, aber auch München und London auf. Das neue Türkeiziel Antalya wird sicher demnächst auch Antalya unter den Top Ten ab Dortmund rangieren.

Weitere Informationen zum Dortmund Airport und zum gesamten Flugangebot 2022 unter www.dortmund-airport.de.