Gerard ten Broek @Beach_landart

Strand von Den Haag: In der Stadt am Meer mit ihrer elf Kilometer langen Küste sind Kunst, Kultur und Natur in Perfektion miteinander verschmolzen.

Nur einen Steinwurf von Deutschland entfernt schlummern in den Niederlanden unentdeckte Reiseziele mit Potenzial. Profi-Tipps gibt es beim Travel Trade Networking Event am 10. März. The place to be ist 2022 und 2023 definitiv Den Haag, das mit gleich mehreren Jubiläen sein großes Fest am Meer feiert.