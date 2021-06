Das Nachhaltigkeitsteam der Expo adoptierte einen Bienenstock und feut sich nun über den eigenen Honig.

Eine süße Erfolgsgeschichte hat die Expo Dubai einem Bienenstock zu verdanken, der bei den Bauarbeiten gefunden wurde. Im Nachhaltigkeitsdistrikt der Weltausstellung haben die zugewanderten Honigbienen ein neues Zuhause gefunden und schenken der Expo nun ihren eigenen Honig.

Entdeckt wurde der Bienenstock 2019 in einem Stapel von Stahlstangen auf der Baustelle der Weltausstellung. Das Nachhaltigkeitsteam der Expo adoptierte die Honigbienen der Art Apis mellifera, die nicht in den VAE heimisch sind, und siedelte sie in den Bienengarten der Beekeepers Association im Nachhaltigkeitsdistrikt der Expo um. Die kostbare Ernte wurde 2021 in 100 speziell für die Expo entworfene Gläser abgefüllt.

Expo 2020 Dubai

Kurs auf eine bessere Welt: Pavillon der Nachhaltigkeit.

Artenvielfalt erhalten, Nachhaltigkeit leben

Honigbienen sind wichtige Bestäuber und spielen weltweit eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft. Dennoch sind die Bestände zurückgegangen. Insofern ist die Rettungsaktion auch ein mustergültiges Beispiel für Nachhaltigkeit, eines der drei Schwerpunktthemen der Expo 2020 Dubai, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, eine der nachhaltigsten Weltausstellungen aller Zeiten zu werden. Vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 dauert das Mega-Event, das erstmals im arabischen Raum ausgetragen wird.Die Rettung und Umsiedlung des Bienenstocks steht stellvertretend für die intensiven Bemühungen zum Schutz der Artenvielfalt auf der mehr als vier Quadratkilometer großen Expo-Fläche. Seit Baubeginn wurden mehr als 20 Tierarten gerettet und außerhalb des Geländes umgesiedelt, darunter ein Falke, eine Stachelechse, Babyhasen und eine Vielzahl anderer Reptilien und kleiner Säugetiere. Die Expo setzt zudem auf das Konzept des Einfangens, Kastrierens und Freilassens und gründete ein „Katzenkomitee“, in dem Expo-Mitarbeiter helfen, den auf dem Gelände gefundenen Katzen ein neues Zuhause zu suchen.

Expo 2020 Dubai

Grünes Wunder: Expo-Pavillon von Singapur.

Herzstück des Sustainability District der Expo ist der Pavillon der Nachhaltigkeit. Er erzeugt seinen eigenen Strom und sein eigenes Wasser. Hier wandeln Besucher durch dichten Wald und tauchen in die Tiefen des Ozeans ein, um einen Riesenfisch zu treffen, der durch die Verschmutzung des Ozeans gestört wird. Angesiedelt haben sich hier auch diverse Länderpavillons, etwa Brasilien, wo der Sound des Amazonas herrscht, Singapur mit Regenwald und hängenden Gärten oder Deutschland, wo es das Energie-Labor und das Labor für Biodiversität zu erkunden gilt oder die Stadt der Zukunft.

