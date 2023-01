Die führende Hotelgruppe im Mittelmeerraum wächst und investiert weiter – auch in seine erfolgreiche Nachhaltigkeitsinitiative.

Barut Hotels – mehr Informationen Mesut Kurtulmus (Sales and Marketing Manager), E-Mail: mesut.kurtulmus@baruthotels.com, Webseite, Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin.

Mit einem kleinen Haus in Side mit 36 Zimmern hatte die Geschichte der Barut Hotels begonnen. Das war 1971. Heute zählt das Familienunternehmen mit mehreren Häusern an den türkischen Küsten und über 3.500 Mitarbeitern zu einer der am schnellsten wachsenden Hotelgruppen weltweit.Die Marke entwickelt sich mit Mut zur Innovation ständig weiter und verwöhnt ihre Gäste fortwährend mit neuen Produkten und Dienstleistungen. Dabei misst Barut Hotels auch dem kulturellen Erbe in seinen Destinationen große Bedeutung bei. Zum Beispiel in der historischen Region von Side, wo die Familie Barut schon seit vielen Jahren die Ausgrabungen unterstützt, seit 2021 sogar als Hauptsponsor.Ein zentrales Thema für Barut Hotels ist der Klimaschutz. 2019 wurde das We Care Environmental Awareness Project gestartet, um die unterschiedlichen und langjährigen Programme unter einem Dach zu bündeln. Im Rahmen der erfolgreichen Nachhaltigkeitsinitiative legt die Gruppe einen Fokus auf die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien, insbesondere der Fotovoltaik, sowie Recycling und die Reduzierung des Plastik- und Wasserverbrauchs. Dazu werden Mitarbeiter in puncto Klimaschutz geschult, und beim Hotelbetrieb wird Wert auf die Verwendung lokaler Produkte und Lieferanten gelegt.