Exklusiv für Erwachsene: The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye.

Als das weltweit luxuriöseste Konzepthotel der TUI wurde The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye eröffnet. Ein weiteres Premiumresort der Barut Hotels entsteht derzeit in der Bucht von Didim ebenfalls an der türkischen Ägäis-Küste.

Vorzeigeprojekt mit Partner TUI

Barut Hotels

Sanftes Hinterland: The Residence schmiegt sich in einen Wald zu Füßen der Berge.

Neuzugang für die Barut Collection

Barut Hotels

Premiumurlaub für groß und Klein: Das versprechen die Hotels der Barut Collection.

In Fethiye in der südlichen Ägäis-Region sind die Barut Hotels aktuell mit zwei ihrer 13 Hotels vertreten: Barut Fethiye und The Residence Barut Fethiye gleich nebenan. Letzteres gilt als die wichtigste gemeinsame Investition, die aus der langjährigen Zusammenarbeit der Gruppe mit TUI hervorgegangen ist. Das Adults-only-Hotel wurde schon im Eröffnungsjahr 2019 mit Dutzenden von Auszeichnungen bedacht.Besondere Vorzüge des Fünf-Sterne-Resorts sind die A-la-Carte-Gastronomie und der große Swimmingpool, der sich von einem Ende der Anlage zum anderen erstreckt und wie ein See anmutet. The Residence liegt direkt am Strand ein paar Kilometer außerhalb von Fethiye und grenzt an einen Amberbaumwald. Da die Gegend schon in der Antike besiedelt war, finden sich in der Umgebung viele historische Schätze, darunter oberhalb von Fethiye Felsengräber aus lykischer Zeit und die Ruine einer Johanniterfestung.Archäologische Schätze hat auch die Umgebung des aufstrebenden Urlaubsortes Didim zu bieten, allen voran den Orakeltempel des Apollon. Bekannt ist die Gegend 100 Kilometer nördlich von Bodrum und 200 Kilometer südlich von Izmir zudem für ihren kristallklaren Buchten. Hier investiert die türkische Hotelgruppe derzeit in ein weiteres Luxusresort, das wie schon vier andere Resorts unter das Dach der exklusiven Barut Collection gestellt wird, das neue Luxuskonzept der Barut Hotels. Für leichte Erreichbarkeit sorgt die Lage zwischen den internationalen Flughäfen Izmir und Mugla-Bodrum.

2021 feiern die Barut Hotels ihr 50-jähriges Bestehen. Das erste Anlage wurde 1971 in Side an der türkischen Riviera eröffnet. Die große Mehrheit der 13 Resorts der Gruppe liegen nach wie vor in der Umgebung von Antalya. Seit 2019 ist die renommierte Servicequalität von Barut nun auch an der Küste der Ägäis zu genießen, wo sich wie die Perlen einer Kette, karstige, oftmals grün bewachsene Buchten aneinanderreihen, und die Fans antiker Kultur ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

Weitere Informationen: baruthotels.com/de