Ehrensache: An der Aufforstungsaktion in Manavgat nahm auch Haydar Barut (mit Sonnenbrille) teil, Vorstandsvorsitzender der Barut Hotels.

Mit selbst erzeugtem Solarstrom und Initiativen wie der Aufforstungsaktion in Manavgat setzen die Barut Hotels ihr Engagement in Sachen Umweltschutz auch in diesem Jahr beherzt fort und beziehen dabei auch das Kultur-Sponsoring ein.

Mit der Umweltschutzinitiative Barut Hotels We Care All Environmental Awareness Project ist die Hotelgruppe schon 2019 an den Start gegangen. Dabei geht es darum, immer weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen und vermehrt auf recycelte Produkte auszuweichen und mit möglichst geringem Energieverbrauch maximale Effizienz zu erzielen.

Barut Hotels

Selbstversorger: Das Barut Hemera wie auch das TUI BLUE Barut Andız erzeugen vom Herbst 2022 an ihre eigene Elektrizität.

Sonnenenergie für Urlaubskomfort

Große Bedeutung kommt dabei an der sonnenreichen Mittelmeerküste der Türkei der Photovoltaik zu. So werden schon vom Herbst 2022 an das Barut Hemera und das TUI BLUE Barut Andız in Side ihren gesamten Strombedarf aus Solarenergie decken und auf einer Fläche von 37.000 m² etwa 2,2 Megawatt Strom erzeugen. Die selbst erzeugte Elektrizität wird außerdem für die umweltfreundliche Beförderung der Gäste eingesetzt, denen vom Herbst an eine Ladestation für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen wird.

Barut Hotels

Gemeinsam für die Umwelt: Auch Kinder beteiligten sich am großen Bäumepflanzen.

Dem Wald mit Musik Gutes tun

Der Umwelt zugute kommt auch das Kultur-Sponsoring, das die Barut Hotels schon seit Jahren als Veranstalter des Akra Jazz Festivals betreiben. Der Erlös aus den Ticketverkäufen 2021 etwa floss in die Begrünung der Manavgat-Wälder in Antalya, die von den Waldbränden des vergangenen Sommers stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren. In der Region war vor mehr als 50 Jahren der Grundstein für die Barut Hotels gelegt worden. So war es auch für den Vorstandsvorsitzenden Haydar Barut eine Herzenssache, an der Aufforstungsaktion am 9. April 2022 persönlich teilzunehmen.

Barut Hotels

Zu Gast beim Akra Jazz Festival: der türkische Pianist Fazıl Say.

Jazz in the City

Vom 3. bis 18. Juni 2022 bringt das Akra Jazz Festival auch in diesem Jahr wieder Künstler aus der Türkei und dem Ausland auf die Bühne der Akra Hotels in Antalya. Zu Gast sein werden etwa die französische Pop-Soul-Sängerin Imany, der israelische Kamantsche-Meister Mark Eliyahu mit west-östlichem Fusion-Sound und der türkische Pianist und Komponist Fazıl Say.

Barut Hotels

Neuer Look: Am 22. April wurde das neu gestaltete Lara Barut Collection wieder eröffnet.

Bereit für den Sommer 2022

Es regnet Preise Die Barut Hotels haben sich in den mehr als 50 Jahren ihres Bestehens mit ihrer Servicequalität eine treue Fangemeinde aufgebaut. Insgesamt 56 Auszeichnungen haben die Barut Hotels allein 2021 erhalten.

Fünf der 13 Barut Hotels wurden in die Liste der TUI TOP 100 Hotels 2022 aufgenommen. Ausgezeichnet wurden in Side das Acanthus Cennet Barut Collection, das Arum Barut Collection, das Barut Hemera und das TUI BLUE Barut Andız sowie in Mugla an der Ägäisküste das TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye.

Fast alle Barut Hotels starteten im April in die Saison 2022. Nach einer großen Umgestaltung wurde am 22. April das Lara Barut Collection wieder eröffnet, wo vom 15. August an zudem die neuen exklusiven Bayou Villas buchbar sind.Am 1. Mai wird auch The Residence at TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye, das luxuriöseste Konzepthotel der Barut Group of TUI, den Betrieb wieder aufnehmen. Das The Residence im Stil eines Boutique-Hotels bietet alle Dienstleistungen à la carte an.

Weitere Infos zu allen Häusern der Gruppe gibt es auf der deutschsprachigen Website der Barut Hotels.