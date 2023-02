Nachhaltigeit: Grüner Strom für alle Hotels

Barut Hotels hat im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramm "We Care All" mehrere Projekte ins Leben gerufen und zeichnet sich darüber hinaus durch ihre soziale Verantwortung in den Bereichen Bildung, Kultur, Kunst und Sport aus.Jetzt hat sich Barut Hotels abermals hervorgetan, indem die Gruppe weiter in die eigene Energieerzeugung investiert, insbesondere in die Fotovoltaik. Noch in diesem Jahr werden alle Barut-Hotels mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Die Lara Barut Collection und Acanthus Cennet Barut Collection sind bereits die ersten Hotels im gesamten Mittelmeerraum der Türkei, denen das Green Energy Certificate (I-REC) verliehen wurde.Nach Abschluss der Investitionen werden alle Hotels der Gruppe als Alleinstellungsmerkmal ihre eigene Energie erzeugen und ab 2023 mit einem Zertifikat für grüne Energie ausgestattet sein.