In Side engagieren sich die Barut Hotels schon lange für die archäologischen Ausgrabungen in der antiken Stadt.

Als Festivalveranstalter, Kultur- und Sportpartner engagieren sich die Barut Hotels für die türkische Riviera. In der Region Antalya betreibt die Gruppe noch heute die große Mehrheit ihrer Hotels und freut sich der Heimat etwas zurückzugeben vom Erfolg.

Die archäologischen Arbeiten in der antiken Stadt Side in Antalya Manavgat unterstützen die Barut Hotels schon seit vielen Jahren. Zum 50-jährigen Bestehen wurde die Gruppe 2021 sogar offizieller Sponsor der Ausgrabungen, und Firmengründer Ali Barut weiß diese Gelegenheit zu schätzen: "Hier wurde ich geboren – Side ist untrennbar mit unserer Familie verbunden."

Barut Hotels

Bei der Tour of Antalya treten die Barut Hotels als Hauptsponsor auf.

Radrennen mit Meerblick

Eine wichtige Rolle spielte die Gruppe erst kürzlich auch bei dem Radrennen der Tour of Antalya vom 10. bis 13. Februar 2022. Hauptsponsor waren dabei bereits zum vierten Mal die AKRA Hotels, die Stadthotelmarke von Barut Hotels. 23 Teams und mehr als 160 Athleten aus 14 Ländern traten bei dem diesjährigen Wettkampf gegeneinander an. Die Tour of Antalya erstreckt sich über 600 Kilometer und führt in vier Etappen nach Side, Kemer, Aspendos und Antalya. Champion wurde 2022 der Däne Jacob Madsen vom Team Uno-X.

Barut Hotels

Designer Suite im Lara Barut Collection in Kundu bei Antalya.

Lieblingsplätze an der türkischen Riviera

Gründlich umgeschaut in der Umgebung von Antalya haben sich in ihrer 50-jährigen Geschichte auch die Barut Hotels. Sechs der 13 Resorts der Gruppe liegen nach wie vor in der Region von Side. Die antike Vergangenheit, die breiten und feinsandigen Strände, die gastronomische Szene und renommierte Ausflugsziele wie das Amphitheater von Aspendos, das besterhaltene Theater aus römischer Zeit, oder die Altstadt von Antalya sorgen für einen attraktiven Mix. Doch auch in Kemer und Kundu bei Antalya ist die Gruppe vertreten.

Barut Hotels

The Residence at TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye.

Auf zu neuen Ufern in der Ägäis

Seit 2019 gibt es die Barut Hotels zudem an der zerklüfteten Küste der Ägäis mit ihren wildromantischen Buchten. Mit Premiumurlaub locken hier nun ein paar Kilometer außerhalb von Fethiye und direkt am Strand gelegen das TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye und das dazugehörige The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye, das als das weltweit luxuriöseste Konzepthotel der TUI eröffnet wurde. Das Adults-only-Hotel hat schon im Auftaktjahr 2019 Dutzende von Auszeichnungen abgeräumt.

Barut Hotels

Mit dem Gleitschirm hoch über der türkischen Ägäisküste bei Fethyie.

Barut Hotels präsentieren Fethiye-Blog

Schon in der Antike siedelten die Menschen in dieser Gegend der Ägäis, und so finden sich in der Umgebung auch viele historische Schätze, darunter oberhalb von Fethiye Felsengräber aus lykischer Zeit und die Ruine einer Johanniterfestung. Reise-Know-how und Insider-Tipps zur neuen Destination präsentiert die Hotelgruppe in dem eigenen Fethiye Travel Guide im Barut Blog. Themen sind neben den schönsten Stränden der Region auch reizvolle Ausflugsziele wie das Schmetterlingstal oder adrenalingeladene Optionen wie Paragliding hoch über dem Strand von Oludeniz.

Weitere Infos zu allen Häusern der Gruppe gibt es auf der deutschsprachigen Website der Barut Hotels.