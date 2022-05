Barut Hotels

Ausgrabungsleiterin Feristah Alanyali mit Levent Barut von den Barut Hotels bei der Feier zum 75-jährigen Fortgang der Ausgrabungen von Side.

Die Ausgrabungen in der antiken Stadt Side an der türkischen Riviera unterstützen die Barut Hotels schon seit vielen Jahren, seit 2021 sogar als Hauptsponsor. Im Side Museum wurde am 13. Mai der 75. Jahrestag der archäologischen Arbeiten gefeiert.