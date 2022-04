Luxuriöse Privatsphäre: die neuen Bayou Villas mit eigenem Pool.

Mit den Bayou Villas setzt die Barut-Gruppe im Lara Barut Collection auf ein innovatives Villenkonzept. Am 22. April wird das luxuriöse Strand-Resort nach umfangreicher Renovierung wieder eröffnet. Die Villen folgen im August.

Das Lara Barut Collection gehört zu den beliebtesten Hotels an der türkischen Riviera und glänzt mit hohen Weiterempfehlungsraten. Mit dem neuen Look stehen die Chancen gut, dass das Premiumhotel seine Erfolgsgeschichte 2022 weiterschreibt.

BAYOU Villas

Innovatives Angebot: die Bayou Villas mit ein bis vier Schlafzimmern.

Villen mit ein bis vier Schlafzimmern

Der besondere Clou sind die neuen Bayou Villas, 25 private Villen auf insgesamt 25.000 m² Fläche, die direkt an das Hotel angrenzen. Ab dem 15. August stehen die Bayou Villas den Gästen zur Verfügung. Es gibt sie in vier verschiedenen Villentypen: mit ein bis vier Schlafzimmern und 250 bis 1000 m² Fläche.

BAYOU Villas

Urlaub in der Villa: Vom August 2022 an stehen den Gästen im Lara Barut Collection Urlaub die Bayou Villen zur Verfügung.

Fit fürs Privatvergnügen

Die Ausstattung ist großzügig. Dazu gehören etwa ein Fitnessraum, ein türkisches Bad und eine Sauna, dazu ein Klavier und ein Billardtisch sowie zwei Pools im Privatgarten und Strandpavillons exklusiv für jede Villa. Mit beheizten Pools, Fußbodenheizung und Kaminen eignen sich einige Villen sogar für einen Winterurlaub.

Lara Barut Collection

Sternstunden für Genießer: Das Tirmis ist eines von neun A-la-carte-Restaurants im Lara Barut Collection.

Service als Erlebnis

Die Gäste der Villen können alle Dienstleistungen der Lara Barut Collection uneingeschränkt nutzen, genießen zusätzlich jedoch Dutzende von privilegierten Dienstleistungen, die exklusiv für die Gäste der Villen angeboten werden. Das 2005 eröffnete Lara Barut Collection hat damit seit November 2021 eine umfassende Neugestaltung eingeleitet, die von den veränderten Erwartungen und Bedürfnissen nach Individualität und Privatsphäre inspiriert wurde.

Lara Barut Collection

Spaß im Grünen: der neue Wasserpark im Lara Barut Collection.

Swim-up-Zimmer und ein Wasserpark

Neuer Glanz an der türkischen Riviera

Mit den neuen Zimmerkategorien bietet das Lara Barut Collection ein üppiges Angebot an Unterkunftsmöglichkeiten mit nicht weniger als 16 verschiedenen Zimmerkategorien, darunter Suiten mit türkischem Bad und Whirlpool, Swim-up-Zimmer und -Suiten sowie große Familiensuiten. Neu dabei ist auch ein Aquapark mit einer Vielzahl preisgekrönter Rutschen. Die Gastronomie fällt bewährt vielfältig aus und erhöht sich auf neun verschiedene A-la-Carte-Restaurants sowie sechs Bars.Gut zu wissen: In diesem Frühjahr gehen frisch gestylt neben der Lara Barut Collection noch zwei weitere Häuser der Barut-Gruppe an der türkischen Riviera an den Neustart. Im neuen Gewand zeigen sich auch das Arum Barut Collection und das Barut B Suites. Damit dürfen die Barut-Hotels auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Preise hoffen. Allein 2021 wurde die Gruppe mit 56 Preisen ausgezeichnet.

