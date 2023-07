Zahlreiche Völker hinterließen ihre Spuren in Aserbaidschan. Was viele noch nicht wissen: In dem vielfältigen Kaukasusland gibt es auch ein reiches deutsches Kulturerbe zu entdecken.

Viele deutsche Siedler lebten im 19. und frühen 20. Jahrhundert in von ihnen erbauten Dörfern im Westen Aserbaidschans. Die berühmtesten dieser Orte vor der Kulisse des mächtigen Kaukasusgebirges heißen Goygol, das früher Helenendorf genannt wurde, und Schamkir, das ehemalige Annefeld, in der Landesmitte. Hier ist der Einfluss der deutschen Kolonisten am deutlichsten sichtbar, zum Beispiel an den wunderschön restaurierten Straßen und Häusern oder den lutherischen Kirchen.