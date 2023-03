Wirksamer Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft

Ein besonderer Fokus beim Engagement für Klimaschutz und Nachhaltigkeit liegt auf der Kreislaufwirtschaft. Bei der Renovierung des Resorts wurden sowohl Materialien, etwa vom Schwimmbad, als auch Abfälle entweder wiederverwendet, recycelt oder gespendet. So gingen zum Beispiel insgesamt 18 Tonnen ausrangierter Möbel an die Stiftung Deixalles, in deren Second-Hand-Läden Gebrauchtmöbel zu kleinen Preisen verkauft werden. Allein durch diese Spende wurden die CO₂-Emissionen um 51,3 Tonnen verringert.