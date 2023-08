7. Motorschirmfliegen (Paratrike) am Kap Shadili

Die 60 km lange Halbinsel Absheron – an dessen Südküste Baku liegt – ist in Aserbaidschan auch der Geburtsstätte für den jungen Extremsport Paratrike. Dabei wird ein Heckmotor an den Gleitschirm befestigt, sodass ein Pilot plus eine Begleitperson auch vom Boden aus starten können – und so die wunderbare Landschaft rund um das Kap Shadili im Absheron-Nationalpark aus der Luft genießen können.