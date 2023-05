Für Familien und nur für Erwachsene, für Sportler und Outdoor-Abenteurer, für Genießer, Wellness- und Luxusfans, für Strand- und Naturliebhaber: Hotels VIVA macht Urlaubsträume wahr – und das seit 25 Jahren.

Der eine träumt vom Triathlon, die andere vom entspannten Beach Life mit der Familie, der eine will täglich Golf spielen, die andere in Ruhe mit dem Liebsten chillen: Mit den Hotels der VIVA-Gruppe sind solche Wünsche kein Problem.Seit 25 Jahren ist die familiär geprägte Marke auf Mallorca präsent. Die Vier-Sterne-Häuser bieten ein breites Angebot nicht nur an Hotelleistungen, sondern auch an Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten. Ein besonderer Fokus liegt auf sportbegeisterte Urlauber mit hoch entwickelten Einrichtungen wie einem halb-olympischen Schwimmbad, Fahrradstationen und Massagezentren.Nicht zu vergessen: die exzellente, vielseitige Gastronomie und die Top-Lage der Strandhotels an der schönen Nord- und Nordostküste. "Von Alcúdia mit seinem Hafen bis hin nach Capdepera werden wir von einem milden Klima und einer einzigartigen Landschaft verwöhnt", sagt Firmengründer Pedro Pascual und vespricht, das sich auch nach einem Vierteljahrhundert bei VIVA eines nicht ändern wird: das Streben nach bestmöglicher Qualität in puncto Service, Einrichtungen und herzlichem Personal.