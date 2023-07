Pixabay

Zwei Spiele der NFL finden dieses Jahr in Frankfurt am Main statt.

Dieses Jahr finden zwei Spiele der US-amerikanischen National Football League in Deutschland statt. Dertour hat exklusive Reisepakete geschnürt. Sie können im Reisebüro oder direkt über Dertour gebucht werden.

Die National Football League (NFL) wird dieses Jahr zwei Spiele in Deutschland austragen – beide in Frankfurt am Main im Stadion von Eintracht F