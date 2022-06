"Sonne to go" heißt die neue Marketingkampagne, um zögerliche Kunden zu überzeugen.

Die Partnerreisebüros des DTPS werden dabei unterstützt, unentschlossene Kunden für Urlaubsbuchungen zu begeistern. Eine neue Marketingaktion läuft bis August 2022.

DER Touristik Partner-Service (DTPS) hat unter dem Motto "Sonne to go" eine Marketingkampagne gestartet, die noch bis August 2022 läuft.



Die Kampagne soll es den verbundenen Reisebüros ermöglichen, unentschlossene Kunden per Schaufensterdekoration, Mailings und Social-Media-Vorlagen für die Reisebuchung zu gewinnen. Teil der Aktion ist auch ein Gewinnspiel, bei dem eine einwöchige Reise nach Ägypten und zusätzliche Reisegutscheine verlost werden.

Michael Dohmen, Geschäftsführer DTPS, sagt: "Mit dieser Kampagne haben wir erneut den aktuellen Zeitgeist getroffen. Die starke Umsetzung in den angeschlossenen Reisebüros und die parallel steigenden Umsätze sprechen dafür."