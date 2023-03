Der Club Med auf den Seychellen gehört zu den beliebtesten Resorts des Clubanbieters.

Expedientinnen und Epedienten können an mehreren Terminen Neuigkeiten über die insgesamt 70 Resorts sowie über das Buchungsportal des Clubanbieters erhalten. Die Webinare sind kostenfrei.

Club Med lädt interessierte Expis zu seiner umfangreichen Webinar-Reihe ein. Die Reiseberaterinnen und -berater können so die weltweit mehr als 70 Resorts, das Premium All-Inclusive-Konzept sowie das eigene Buchungsportal (Club Med Travel Agent Portal) kennenlernen.



Während der Webinare erhalten Teilnehmende einen umfangreichen Einblick in die Welt von Club Med, bekommen nützliche Verkaufsargumente an die Hand und erhalten einen direkten Kontakt zur Indirect-Sales-Abteilung von Club Med in Deutschland.



Für diese Termine sind noch Anmeldungen möglich:

2. März 10 Uhr – 10.45 Uhr: Buchungs-Tool

3. März 17 Uhr – 17.45 Uhr: Buchungs-Tool

6. März 10 Uhr – 11 Uhr: Kombi-Schulung: Club Med entdecken und Schulung Buchungs-Tool

7. März 16 Uhr – 16.30 Uhr: Q&A zur Buchungseröffnung, Angebotserstellung und Fragen zu Club Med

Anmelden können sich Reiseberaterinnen und -berater mit dem gewünschten Webinar-Termin unter der E-Mail-Adresse agenturbetreuung@clubmed.com.