Mehr Reisen, mehr Aktivitäten: Hurtigruten Expeditions weitet sein Programm für die Saison 2023/24 aus.

Hurtigruten geht mit seinem bisher größten Angebot an Expeditionsreisen in die Saison 2023/24. Ziele sind unter anderem die Antarktis, Alaska und die Nordwest-Passage.

Drei Hurtigruten Expeditionsschiffe erkunden in der Saison 2023/24 die Antarktis, die Falkland-Inseln und Südgeorgien. Zur Wahl stehen 34 Reisetermine. Die Expeditionen dauern zwischen 10 und 23 Tagen, darunter mehrere 16-tägige Expeditions-Seereisen, die das Ziel haben, südlich des Polarkreises in die abgelegene Wildnis des Antarktischen Ozeans vorzustoßen.

Drei Hurtigruten-Schiffe gehen auf Expeditions-Seereise in die Nordwest-Passage, wobei die Hybrid-Expeditionsschiffe MS Roald Amundsen und MS Fridtjof Nansen die Passage gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung durchqueren und sich in der Mitte treffen.



Zudem verspricht Hurtigruten "einzigartige Gelegenheiten, das abgelegene arktische Svalbard (Spitzbergen-Archipel) zu erkunden". Zum neuen Programm gehören auch acht vollständige Umrundungen Islands sowie Expeditions-Seereisen zur Erkundung der Ost- und Westküste Grönlands und der chilenischen Fjorde.

Die Reisen begleitet jeweils ein Expeditionsteam mit Experten aus den Bereichen Meeresbiologie, Glaziologie, Geschichte, Ozeanographie, Geologie und Nachhaltigkeit.

Für die Saison 2023/24 werden die Teams auf allen Schiffen vergrößert. Zudem wird die Expeditionsausrüstung auf den Schiffen aufgestockt.

Damit haben die Gäste eine größere Auswahl an Aktivitäten, wie etwa Erkundungen und Anlandungen mit kleinen Landungsbooten, Wanderungen, Kajak-Ausflüge, Vorträge und wissenschaftliche Projekte.

Hurtigruten hat die coronabedingte Pause im Kreuzfahrtgeschäft für Investitionen und Modernisierungen in nachhaltige Technik genutzt. Dazu gehören die flottenweite Installation von Landstromanschlüssen und die Einrichtung von Science Centren auf allen Schiffen.

Mit der Fridtjof Nansen und dem Schwesterschiff Roald Amundsen verfügt Hurtigruten über Hybrid-Expeditionsschiffe, die entlegenen Regionen eingesetzt werden.

Die Reederei zeigt sich mit der aktuellen Buchungslage zufrieden. Hurtigruten Expeditions stellt "eine starke und anhaltende Nachfrage über alle Märkte hinweg, mit Buchungszahlen auf Vor-Corona-Niveau", heißt es in einer Mitteilung. Die Reederei erwartet, dass sich der positive Buchungstrend für die aktuelle und die kommende Saison auch zukünftig fortsetzt.



So hat das Unternehmen sein Angebot an Hamburg Abfahrten ausgeweitet. Hurtigruten Expeditions hat Hamburg zu einem Heimathafen gemacht und bietet seit August 2021 ganzjährig Abfahrten mit dem Hybrid-Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup nach Norwegen an.



Da alle Reisen der Otto Sverdrup für das erste Quartal 2022 bereits ausgebucht seien, wird ab Januar 2022 mit der Fridtjof Nansen ein weiteres Hybrid-Expeditionsschiff ab Hamburg eingesetzt.



