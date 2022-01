Melanie Willer, Geschäftsführerin von Olineweg.de, freut sich über das 20-jährige Bestehen ihres Unternehmens. Nun sind zahlreiche Aktionen geplant.

Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen präsentiert die hybride Plattform Onlineweg.de Neuerungen für die Nutzer. So wurden die Buchungsstrecken für Pauschalreisen verbessert.

Nun würden in den Buchungsstrecken für Pauschalreisen auch die alternativen Flugverbindungen für ein Angebot angezeigt, teilt Onlineweg.de mit. "Damit kann der Kunde ohne Aufwand und ohne zusätzliche Anfragen die für ihn bestmöglichen Flugzeiten auswählen und mit nur einem Klick direkt buchen."

Zudem hat Onlineweg.de die Jahreswende genutzt, um die neu entwickelte Hotelinfobox auf allen Partnerseiten einzuspielen. "Damit werden die angezeigten Hotel- und Länderinformationen noch attraktiver dargestellt", heißt es offiziell aus dem Unternehmen.



Die Neuerungen präsentiert Onlineweg.de pünktlich zu Beginn des 20. Jahres seit seiner Gründung. "Als digitaler Pionier begann Onlineweg die Erfolgsgeschichte mit der Gründung im Jahr 2002 und ist bis heute mit der Internet-Komplettlösung für Reisebüros Marktführer", teilt das Unternehmen mit. Die Nutzung der Plattform sei für Reisebüros unkompliziert, modern und kostengünstig."Seit nun 20 Jahren setzen wir auf die Symbiose aus stationärem Reisebüro und modernster Internet-Technologie, verbunden mit Lösungen, die den Reisebüro-Alltag erleichtern und dem Kunden Mehrwerte und Sicherheit bieten. Wir sind sehr stolz auf dieses Jubiläum, was auch in Anbetracht der aktuellen Lage sicherlich keine Selbstverständlichkeit ist", sagt Geschäftsführerin Melanie Willer. "Wir werden auch in Zukunft weiterhin ein verlässlicher und innovativer Partner sein.""In dieser Zeit sind wir zusammen mit unseren Partner-Reisebüros gewachsen und bedanken uns für die langjährige gute Zusammenarbeit, den ständigen Austausch und den positiven Input", sagt Vertriebsleiter Paul Cikala.