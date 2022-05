Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause trafen sich die RTK-Partner wieder zum Austausch und Netzwerken. Während der Tagung wurde auch die neue Digitalplattform der Kooperation mit Mein Reisebüro24 und dem digitalen Mitarbeiter Toni vorgestellt.

Am Wochenende gingen die RTK Dialogtage im türkischen Antalya zu Ende. Während der Tagung zeigte sich: Büros und Veranstalter verzeichnen einen lebhaften Buchungsaufschwung, gleichzeitig müssen sie ihren Fokus auf ein hybrides Geschäftsmodell legen.

1 / 17 Nicht Jahrestagung, sondern Dialogtage: Geschäftsführer Thomas Bösl begrüßte die RTK Reisebüros im Nirvana Cosmopolitan Hotel in Lara bei Antalya. (RTK/Focus on Wagner) 1 von 17 Teilen 2 / 17 Neben zwei Podiumsdiskussionen zu neuesten Entwicklungen bei den Veranstalter und in der Kreuzfahrt war das neue Online-Geschäft der RTK über Mein Reisebüro 24 das Thema der Dialogtage. (RTK/Focus on Wagner) 2 von 17 Teilen 3 / 17 Gut behütet: Klaus Hildebrandt (fvw|TravelTalk), Ralph Schiller (FTI Group), Volkan Simsek (Fun & Sun Travel) und Okay Yildirim (Meeting Point Turkey). (fvw|TravelTalk/KH) 3 von 17 Teilen 4 / 17 Fachkräftemangel ist ein brennendes Thema der Branche. Deshalb hatte die RTK auch Studierende in die Türkei eingeladen. (RTK/Focus on Wagner) 4 von 17 Teilen 5 / 17 Bentour-Deutschland-Chefin Songül Göktas-Rosati freute sich, Faruk Baylan (Urlaub und Ferien) sowie Bünyamin Sereflioglu (Trio Reisen) wiederzutreffen. (fvw|TravelTalk/LAS) 5 von 17 Teilen 6 / 17 RTK-Geschäftsführer Thomas Bösl und DRV-Präsident Norbert Fiebig genießen mit fvw|TravelTalk-Redakteurin während der Tagungspause die frische Luft. (RTK/Focus on Wagner) 6 von 17 Teilen 7 / 17 Alexander Ewig (Aida Cruises), Sabine Gnyp (RTK), Oliver Wulf (Travel and Cruise), Rainer Gnyp (RTK), Uwe Mohr (Aida Cruises) und Reisebüro-Inhaber Kai Franzke beim Networking-Abend. (RTK/Focus on Wagner) 7 von 17 Teilen 8 / 17 In der modernisierten Lobby des Nirvana Cosmopolitan trafen sich Reisebüros und Veranstalter zum regen Austausch. (RTK/Focus on Wagner) 8 von 17 Teilen 9 / 17 TUI-Manager Hubert Kluske im Gespräch. (RTK/Focus on Wagner) 9 von 17 Teilen 10 / 17 Charlina Bode und Katharina Kergl (beide Reise-Truhe) mit Patrick Böhme (Reisebüro Sonne und Meehr) (fvw|TravelTalk/LAS) 10 von 17 Teilen 11 / 17 Die RTK-Eventplaner hatten den ersten Abend angenehm zwanglos geplant, um dem Networking viel Raum zu geben. (RTK/Focus on Wagner) 11 von 17 Teilen 12 / 17 Der Samstag war für Ausflüge reserviert. Während einer nach Side und Aspendos führte, ging der andere auf die Spitze des Tahtali-Berges an der lykischen Küste. (RTK/Focus on Wagner) 12 von 17 Teilen 13 / 17 Danach ging es zur antiken Stadt Phaselis. (RTK/Focus on Wagner) 13 von 17 Teilen 14 / 17 Hier schlenderten auch Heidi Alfar-Samadzada (Reisebüro Weserbergland) und Zsuzsanna Braunne Csecs (Pannonia Reisebüro) durch die römischen Ruinen. (fvw|TravelTalk/LAS) 14 von 17 Teilen 15 / 17 Am Abend des zweiten Tages gab es zusätzliche Gelegenheit für die RTK-Reisebüros, mit den Veranstaltern ins Gespräch zu kommen. (RTK/Focus on Wagner) 15 von 17 Teilen 16 / 17 Der Abend wurde von einem Gala-Dinner inklusive eines Auftritts der Tanzkompagnie Fire of Anatolia gekrönt. (RTK/Focus on Wagner) 16 von 17 Teilen 17 / 17 Die RTK-Geschäftsführer Thomas Bösl (l.) und Lars Helmreich (r.) überreichten Ehrenpreise an Ignacio Moll von Tourinews und Hüseyin Baraner (Twin Cities World Tourism Council). (RTK/Focus on Wagner) 17 von 17 Teilen

Die RTK stellte ihre neue Digitalisierungsplattformmit den Kernbereichen Meinreisebüro24 und dem digitalen Mitarbeiter Toni vor. Sie ermöglichen die individuelle Ansprache der Kunden und ihre umfassende Betreuung vor, während und nach der Reise. Dabei nützt die Plattform die Vorteile künstlicher Intelligenz.RTK Geschäftsführer Thomas Bösl zog ein positives Fazit nach den Dialogtagen: "Der gemeinsame Wille und der Zusammenhalt, die sich hier gezeigt haben, machen uns zuversichtlich, dass wir die Belastungen der letzten zwei Jahre bald hinter uns lassen."Neben den RTK-Partnern waren hochrangige Branchenvertreter eingeladen, um die aktuelle Lage und die Aussichten für die Touristik zu erörtern. In den Diskussionen und Vorträgen wurde eines deutlich: Nach schwierigen Jahren ist der Blick wieder zuversichtlich nach vorn gerichtet.Die positiven Zukunftsaussichten wurden in der Diskussionsrunde mit DRV-Präsident Norbert Fiebig, FTI-CEO Ralph Schiller, Chief Customer Officer von TUI Deutschland Hubert Kluske, Bentour-Geschäftsführer Deniz Ugur und RTK-Geschäftsführer Lars Helmreich zum Thema "Ende der Krise oder Krise ohne Ende – Die Branche nach zwei Jahren Pandemie" deutlich. So erklärten die Diskussionsteilnehmer die Krise nahezu einhellig für beendet.Wie künstliche Intelligenz für die zielgerichtete Kundenansprache und -betreuung genutzt werden kann, zeigte RTK-Bereichsleiter Paul Hochenleitner. Vor wenigen Tagen hatte die Kooperation den neuen, digitalen Mitarbeiter Toni vorgestellt.Er soll die Beschäftigten in den Reisebüros entlasten, indem er – gestützt auf Kundenhistorien – individuelle Angebote an die Kunden unterbreitet, online Termine verwaltet, Video-Beratungen unterstützt und Webseiten der Reisebüros im Internet bewirbt.Stefan Mang von der Universität Passau stellte die Anforderungen an den Reisevertrieb aus Kundensicht in den Mittelpunkt seiner Präsentation der Erkenntnisse aus dem Projekt Reise Zukunft. Sein Fazit: "Der Weg der Zukunft wird für Reisebüros ebenfalls hybrid sein, mit Präsenz online und offline."Wie sehr moderne Informationstechnologie bereits Einzug in die Reisebüros gehalten hat und auch noch weiterhin halten wird, verdeutlichte der Vortrag von Roman Borch, Gründer der Digitalagentur E-Confirm.Nach einem aufschlussreichen Kongresstag bot der folgende Tag dann noch Gelegenheit für die Besichtigung zahlreicher Sehenswürdigkeiten, bevor die Veranstaltung bei einem türkischen Abend ausklang.Als nach eigenen Angaben größte Reisebürokooperation Europas umfasst die RTK Gruppe mit Hauptsitz in Burghausen derzeit rund 4200 Reisebüros und bündelt einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro.