Während der RTK Dialogtage diskutierten Kreuzfahrt-Experten über die Erfolgsaussichten im Sommer und den Ausblick für den kommenden Winter.

Bei einer Podiumsdiskussion während der RTK-Dialogtage in Antalya zeigten sich die Kreuzfahrtvertreter zufrieden mit den aktuellen Buchungen. Doch für den Winter wagen sie kaum Prognosen.

An dem Gespräch, moderiert von fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt, nahmen Alexander Ewig, Vice President Marketing und Direct Sales von Aida Cruises, Carsten Sühring, Vertriebsleiter Hapag-Lloyd Cruises, Benjamin Krumpen, Geschäftsführer Phoenix Reisen, Oliver Wulf, Geschäftsführer Travel and Cruises Company, sowie RTK-Chef Thomas Bösl teil.Alle konnten bestätigen, dass das Kreuzfahrtsegment derzeit sehr gut läuft. Nach einem schwachen Start ins Jahr ziehen die Buchungen seit März wieder deutlich an. "Sensationell" betitelte Oliver Wulf sogar die Buchungseingänge für den April. Zudem fahren bei den Reedereien fast alle Schiffe wieder, bei Aida sind nur die beiden kleinsten Schiffe – die Vita und Aura – noch nicht wieder im Dienst.Als Gewinner der Krise bezeichnete Benjamin Krumpen die Flusskreuzfahrt. So hat beispielsweise Phoenix 2021 sechs zusätzliche Schiffe gechartert. Auch der Neukundenanteil sei gestiegen.Der Ukraine-Krieg habe nur eine kleine Buchungsdelle hinterlassen, berichten die Reedereivertreter. Einige Fahrten im Donau-Delta könnten nicht stattfinden, ansonsten akzeptierten die Kunden die Umroutungen und die Tatsache, dass St. Petersburg nicht angelaufen werden. Aber der Erklärungsbedarf und damit die Beratungszeitdauer seien hoch, so Oliver Wulf.Anders als bei den Flugpauschalreisen seien die Preise in der Kreuzfahrt stabil geblieben, stellte Thomas Bösl fest. Doch die Erreichbarkeit einiger Reedereien sei nach wie vor "katastrophal".Sowohl Sühring als auch Ewig konterten darauf. So erklärte der Hapag-Lloyd-Vertriebschef, dass das Service Center zwar voll besetzt sei, doch die Telefonate dauerten wesentlich länger als noch vor der Pandemie. Wenn die durchschnittliche Gesprächszeit bei fünf Minuten gelegen habe, seien es jetzt 25 Minuten.Aida-Vertriebschef Ewig bedauerte zudem, dass oftmals Mitarbeiter durch Anfragen gebunden würden, die sehr gut selbst und schnell gelöst werden könnten. "Vielleicht können wir gemeinsam schauen, dass solche Anfragen anders als bei uns im Call Center gelöst werden können."Für den Winter wollten die Kreuzfahrtvertreter noch keine Prognose abgeben. Manche Destinationen seien sicher, wie etwa die Kanaren. Doch das helfe Anbietern wie Hapag-Lloyd oder Phoenix nicht. "Die Kunden waren die vergangenen zwei Winter auf den Kanaren", so Sühring. "Das machen sie nicht noch mal." Und Phoenix Reisen bietet Weltreisen an, hier sei man bereits mit den Häfen im Gespräch, um die Fahrten sicherstellen zu können, wie es eben derzeit gehe, so Krumpen.