Im TUI Magic Life Belek wohnen die Gäste in Villas. Die Anlage öffnet am 30. April 2022.

TUI hat die Starttermine für Robinson Clubs und TUI-Magic-Life-Hotels in der Türkei bekannt gegeben. Gerade in den Robinson Clubs setzt der Tourismuskonzern auf zahlreiche Top-Events.

Insgesamt seien die Hotelmarken Robinson und TUI Magic Life mit Blick auf die Sommersaison 2022 gut aufgestellt, teilt TUI mit. Nach der Eröffnung des TUI Magic Life Belek im vergangenen Sommer, der den früheren Club Waterworld ersetzte, zählen nun neun Clubanlagen in der Türkei zum Portfolio. Mit dem Robinson Nobilis, dem TUI Magic Life Jacaranda und dem TUI Magic Life Masmavi hatten drei Clubs die gesamte Wintersaison 2021/22 über geöffnet. Das bleibt auch so, die Anlagen starten also nahtlos in die Sommersaison 2022.

Für die anderen Anlagen sind die folgenden Öffnungsdaten geplant:

Robinson Çamyuva: 15. April 2022,

Robinson Pamfilya: 8. April 2022,

Robinson Sarigerrme Park: 29. April 2022,

TUI Magic Life Belek: 30. April 2022,

TUI Magic Life Bodrum: 29. April 2022,

TUI Magic Sarigerme: 29. April 2022.

In den türkischen Robinson Clubs stehen in diesem Jahr zudem viele Events auf dem Programm. Tennisfreunde können beispielweise gemeinsam mit Ex-Profi und Robinson-Markenbotschafter Nicolas Kiefer trainieren: Die Tennis Camps mit ihm finden vom 2. bis zum 9. April 2022 im Robinson Nobilis sowie vom 29. April bis zum 6. Mai 2022 und vom 7. bis zum 14. Oktober 2022 im Robinson Sarigerme Park statt. Wer seine Tennis-Fähigkeiten mit anderen Gästen messen möchte, hat bei den Robinson Tennis Open im Robinson Çamyuva vom 22. bis zum 29. April 2022 die Möglichkeit dazu.

Ein weiteres Highlight im Event-Kalender von TUI ist das Golfturnier Robinson & Volvo Golf Open vom 13. bis zum 20. Mai 2022 im Robinson Nobilis, bei denen Golfer unterschiedlicher Spielklassen auf dem direkt auf dem Clubgelände gelegenen Park-Land-Course gegeneinander antreten.