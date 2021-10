Nicko Cruises

Die Nicko Vision ist seit 2018 in der Fluss-Flotte von Nicko Cruises.

Was ist neu in der Saison 2022/23? Darüber informiert Flussreise- und Hochseeanbieter Nicko Cruises Reisebüros bei einer Roadshow. Die Deutschland-Tournee startet am 2. November in Dortmund.