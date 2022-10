Alltours informiert auch in Deutschland über die Katalogneuheiten.

Die Sommerprogramme 2023 von Alltours werden Reisebüros auf einer großen Roadshow präsentiert. In zwölf deutschen Städten finden im November informative Abendveranstaltungen statt.

Offiziell stellt Alltours die Sommerprorgamme 2023 vom 11. bis 14. November 2022 in Antalya vor. Wer nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen kann, kann sich im November auf einer Roadshow in zwölf deutschen Städten über die Angebote des Veranstalters informieren.



Kataloge sind auf dem Weg Alltours macht den Sommer 2023 buchbar

Düsseldorf am 2. November im Steigenberger Parkhotel Düsseldorf

Münster am 9. November am Flughafen Münster Osnabrück

Heidelberg am 17 November im Berg-Gasthof Königstuhl

Bremen am 17. November im Atlantic Hotel an der Galopprennbahn

Chemnitz am 22. November im Hotel Chemnitzer Hof

Magdeburg am 23. November im Restaurant "Die Kirche"

Heilbronn am 23. November im Insel-Hotel

Cottbus am 24. November im Radisson Blu Hotel

Stuttgart am 28. November im Mövenpick Hotel Stuttgart Airport

Nürnberg am 29. November im Sheraton Carlton Nürnberg

Dortmund am 30. November in der Merkur Spielbank Hohensyburg

Koblenz am 30. November im Wine & Dine am Deinhardsplatz

An insgesamt zwölf Abendveranstaltungen werden die Highlights des Sommers 2023 präsentiert. Dazu erhalten die Expedientinnen und Expedienten Verkaufs- und Insider-Tipps, können an einem Gewinnspiel teilnehmen und sich auf einer Reisemesse informieren.Die Termine im Überblick:

Die Anmeldung erfolgt über das CRS, Anmeldeschluss ist jeweils sieben Werktage vor Veranstaltungsbeginn.