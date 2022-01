Monika Gindele (l.), Inhaberin der Agentur Gindele Reisen in Friedrichshafen, und ihre Mitarbeiterin Angelina Kiesel.

Zwei Reisebüro-Inhaberinnen haben sich dazu entschlossen, ihre Reisebüros vorübergehend als Testzentren zur Verfügung zu stellen. Auch aus Marketing-Gründen eine clevere Idee, wie sich zeigt.

Als sich die Buchungen im Oktober 2021 bei steigenden Corona-Inzidenzen in Deutschland und verschärften Reisebeschränkungen wieder auf Talfahrt bewegten, war der Zeitpunkt zur Geschäftsaufgabe für Monika Gindele fast erreicht.



"Wir waren an einem Punkt, an dem wir uns gefragt hatten, ob wir noch weitermachen sollten oder nicht", sagt die 50-Jährige, die bereits ihre Altersvorsorge in den Betrieb gesteckt hatte. "Die Buchungslage war zu mau. Wir mussten etwas tun."



Monika Gindele und Angelina Kiesel in Aktion im Impfzentrum Charlotte 52 in Friedrichshafen.

Monika Gindele (51) gründete das Testzentrum Charlotte 52 Monika Gindele, Inhaberin der Agentur Gindele Reisen in Friedrichshafen, hat ihren Corona-Testbetrieb am 16. Dezember gestartet. Gemeinsam mit ihrem Team führt sie die Tests durch. Ihre Mitarbeiter teilt Gindele je nach Arbeitsaufkommen ein. Entweder arbeiten sie im Reisebüro oder im Testzentrum.

Kurzarbeitergeld läuft im Februar aus

Statt Reisen zu buchen, auf Corona testen: Das ist jetzt der neue Alltag von Monika Gindele, Inhaberin der Agentur Gindele Reisen in Friedrichshafen, und der Reisebüro-Chefin Kerstin Wirsing inZumal Monika Gindele damit rechnen muss, dass ihr das Kurzarbeitergeld für ihre elf Mitarbeiter über Februar hinaus nicht bewilligt wird.

Seit dem Beginn der Krise im März 2020 hat sie die Unterstützung vom Staat erhalten. Aktuell gilt eine maximale Bewilligung des Kurzarbeitergelds von 24 Monaten.



Da Monika Gindele von Krisenbeginn an bezogen hat, läuft die Unterstützung damit im Februar aus. "Wir mussten überlegen, wie wir den Winter überstehen", sagt Gindele. "Es ist ja immer wieder ein Bangen. Wir möchten das Team unbedingt halten."



Die Lösung: aus dem Reisebüro ein Testzentrum machen. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelte Gindele diese Idee. Die Bewerbung sei ziemlich aufwändig gewesen, sagt sie. Wie sollen die Besucher gelenkt werden? Wie können Hygienevorschriften eingehalten werden? All diese Fragen galt es im Bewerbungsverfahren zu beantworten. "Wir mussten unter anderem ganz genau mit Fotos verdeutlichen, wo sich die Leute aufhalten und wie sie sich in den Räumen bewegen", sagt Gindele.

Tests um das Vierfache pro Tag gestiegen

Fokus auf Service und Freundlichkeit

Werbeeffekt für das Reisebüro

Schließlich bekam die Reisebüro-Inhaberin grünes Licht und startete den Corona-Testbetrieb am 16. Dezember. Zur Qualifikation hatten die Mitarbeiter zuvor eine Schulung von einem Mediziner erhalten. Dabei geht es unter anderem darum, zu wissen, was zu tun ist, falls ein Corona-Test positiv ausfallen sollte. Das dafür erteilte Zertifikat ist die Voraussetzung, um Corona-Tests durchführen zu können.Inzwischen seien so gut wie alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Testzentrum eingebunden. Einige übernehmen das Testen, andere widmen sich der Registrierung und dem Ausstellen von Test-Ergebnissen. Zu Beginn fielen pro Tag 40 Tests an. Inzwischen sei die Zahl um das Vierfache pro Tag gestiegen, so Gindele.Das liegt sicherlich zum einen daran, dass es im Umkreis von zwei Kilometern kein weiteres Testzentrum gibt. Zum anderen erklärt sich die Reisebüro-Chefin den Zulauf mit dem Miteinander und Service. "Wir sind sehr freundlich und kommunikativ. Viele kommen regelmäßig zu uns zum Testen und das spricht sich rum", sagt sie. "Und uns bringt die Arbeit einfach Spaß."Die Inhaberin erwägt sogar, eine Mitarbeiterin für das Testzentrum einzustellen. Sie selbst und ihr Mann übernehmen die Arbeit im Testzentrum an den Wochenenden und den Feiertagen. "Insbesondere am 24. und 25. Dezember hatten wir viel zu tun", sagt sie.Die Unternehmerin geht davon aus, dass es anderthalb Monate braucht, bis sich die Einrichtung wirtschaftlich lohnt. Aktuell geht sie stark in Vorleistung. Für die ersten 5000 Tests musste sie knapp 15.000 Euro zahlen und rechnet die Erträge über die Kassenärztliche Vereinigung ab. Für die Kunden sind die Tests kostenfrei.

Die Arbeit im Testzentrum kommt auch dem Reisebüro zugute. "Der Werbeeffekt ist auf jeden Fall da", sagt Gindele. Für die Kunden, die für ihre Urlaubsreisen Tests benötigen, können Gindele und ihr Team direkt Test-Termine vereinbaren. "Wir haben momentan viele Reisen nach Italien und Österreich und können die Test-Ergebnisse dann gleich in die Software eintragen."



Monika Gindele hofft, dass sie die Teststation bis April laufen lassen kann und sich dann für die Urlaubssaison 2022 die Buchungslage wieder erholt. Über den Sommer 2021 kann sie sich jedenfalls nicht beklagen. "Wir hatten unglaublich viele Kurzfrist-Reisen und lagen mit den Buchungen sogar 50 Prozent über dem Vor-Coronajahr 2019." Für dieses Jahr glaubt sie, dass das Testzentrum eine Übergangslösung bleibt. "Wir hoffen, dass der Wahnsinn bald ein Ende hat."



Kerstin Wirsing

Kerstin Wirsing, Reiseberaterin aus Segnitz

Kerstin Wirsing (50) leitet das Bürger-Testzentrum in Segnitz Kerstin Wirsing musste ihren Mitarbeitern infolge der Corona-Krise kündigen und ebenso das Haus ihrer Großeltern verkaufen. Dort wohnt sie nun zur Miete. Das Reisebüro hat sie für den Publikumsverkehr geschlossen und beantwortet jetzt Anfragen per Mail, Social Media und Telefon. Das Testzentrum in ihrem Haus hat sie am 17. Dezember eröffnet. Aktuell legt sie aus Urlaubsgründen eine Pause ein, aber ab 7. Januar geht es wieder los.

Stark sinkende Buchungen im Herbst

Auch für die Reiseberaterin Kerstin Wirsing aus Segnitz war der Herbst 2021 mit den stark sinkenden Buchungszahlen eine unerträgliche Situation.Zwar habe es kurz nach den Sommerferien für sechs Wochen erhöhtes Interesse und kurzfristige Buchungen gegeben. "Aber als in Deutschland wieder die Inzidenzen in die Höhe schnellten, gab es wieder einen Cut", sagt sie. "Dann saß ich wieder drinnen und habe Däumchen gedreht."

Kooperation mit befreundeter Apothekerin

Die 51-Jährige half zu dem Zeitpunkt bereits bei einer befreundeten Apotheken-Inhaberin aus, die Corona-Tests durchführte. Der Gedanke, selbst ein Testzentrum zu eröffnen, reifte im November.Seitdem sich Ungeimpfte täglich testen müssen, um etwa öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder ihrer Arbeit nachzugehen, bekam die Freundin einen Riesenzulauf. Kerstin Wirsing half beim Testen aus. "Oft haben wir innerhalb von zwei Stunden 140 Kunden getestet", sagt Wirsing. "Die Menschen standen Schlange."

Schließlich entschieden die Frauen, zu kooperieren. "Ich musste einen Plan B haben. Einen weiteren Stillstand hätte ich nicht ertragen können", sagt Wirsing. "Ich kann nicht einfach nur darauf hoffen, dass der Staat weiterhilft. So bin ich nicht erzogen worden."



Die befreundete Apothekerin wies sie in die Testverfahren ein. Nachdem auch Kerstin Wirsing wie Monika Gindele ein Gesundheitskonzept erarbeitet hatte, erhielt sie die Erlaubnis vom Gesundheitsamt Kitzingen, ein Bürgertestzentrum in Segnitz zu eröffnen. Das läuft jetzt seit dem 17. Dezember.

Den großen Eingang des Wohnhauses in Segnitz nutzt Kerstin Wirsing als Testzentrum. Für diejenigen, die sofort ein Test-Zertifikat benötigen, hat sie einen extra Wartebereich eingerichtet. "Die meisten möchten die Ergebnisse aber ohnehin per Mail zugeschickt bekommen", sagt sie.

Das Reisegeschäft läuft nebenbei weiter

Bis zum 29. Dezember hat sie insgesamt 160 Tests durchgeführt. "Zu den Weihnachtstagen wurde das Angebot gut angenommen, da die Menschen getestet zu ihren Familienfeiern gehen wollten", sagt Wirsing. "Es ist gut angelaufen."Für den 9. Januar hat sie bereits 30 Anmeldungen. Um Unterstützung für das Testen zu bekommen, hat Wirsing eine Mitarbeiterin eingestellt. "Sie hat sich mit mir schulen lassen."

Das Reisegeschäft lässt die Unternehmerin weiterlaufen. "Ich habe viele Stammkunden, die mich gut online erreichen", sagt Wirsing. Beruhigend sei es, dass mit den Einnahmen zumindest ein bisschen Geld zur Verfügung bleibt. "Man bekommt jedenfalls keinen Schreck mehr, wenn man auf das Konto guckt."



