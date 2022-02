Pixabay

Mit dem Working Holiday Visum können Reisende in Australien jobben und reisen – zum Beispiel durch Westaustralien.

Um junge Reisende nach Down Under zu locken, hat die australische Regierung beschlossen, Working-Holiday-Reisenden einen Nachlass zu gewähren. Die Aktion ist allerdings zeitlich begrenzt. Junge Menschen, die sich in den kommenden Wochen dafür entscheiden, in Austra