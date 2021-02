Die Redaktion von fvw | TravelTalk gestaltete ein umfangreiches Rahmenprogramm. Hier moderiert Georg Kern eine Diskussion zur Kreuzfahrt.

Mehr als 2300 Touristiker waren bei den ersten virtuellen Counter Days dabei. Sie tauschten 121.500 Chat-Nachrichten mit den 160 Ausstellern aus. Zahlreiche Talk-Runden und 60 Webinare bildeten das Rahmenprogramm. Am 29. und 30. April folgt schon die zweite Reisemesse.

Reisemesse von fvw|TravelTalk : Das waren die virtuellen Counter Days

1 / 18 Klaus Hildebrandt und Georg Kern von fvw|TravelTalk begrüßten die Reiseprofis zu den Counter Days. Mehr als 2300 Touristiker waren dabei. (FVW Medien/BW) 2 von 18 Teilen 2 / 18 Georg Kern bei der Moderation einer Diskussion zur Kreuzfahrt. (FVW Medien/KH) 3 von 18 Teilen 3 / 18 Welche Impulse bringt die Dubai Expo für die Emirate? Oliver Graue im Gespräch mit Sumanthi Ramanathan, Director Market Strategy & Sales Dubai Expo, Dorothea Hohn, Geschäftsführerin der Deutschland- Repräsentanz Ras Al Khaimah, Volker Greiner, Vice President North & Central Europe, Emirates, Saud Hareb, Assistant Manager Germany, International Operations, Dubai Tourism, und Uwe Schwaderer, Acting Director, Dubai Tourism, und Detlef von Weitershausen-Haner, Country Manager DCT Abu Dhabi. (FVW Medien/KH) 4 von 18 Teilen 4 / 18 Layouterin Karin Wagner filmt für ein Video bei den Aufnahmen im TV-Studio von fvw | TravelTalk. (FVW Medien/BW) 5 von 18 Teilen 5 / 18 Was haben die Reisebüro-Proteste verändert, und welche neuen Synergien werden gebildet? Georg Kern im Gespräch mit Anke Mingerzahn, Inhaberin Reisebüro Merkur-Urlaubscenter, Christiane Blaeser und Berend Rieckmann, Unternehmens- und Strategieberater, Initiatoren von „One Voice“, sowie Vanessa Genter, Vertreterin des Aktionsbündnisses „Rettet die Reisebranche“. (FVW Medien/RIM) 6 von 18 Teilen 6 / 18 Das Team von Dreimeister Veranstaltungstechnik sorgte für die TV-Technik und das Streaming in Hamburg, CFM Media in Seligenstadt stellte die Messeplattform und die IT der virtuellen Messe. 7 von 18 Teilen 7 / 18 Wie steht es um den Vertrieb; wie geht es weiter nach Covid-19? Diskussionsrunde mit Marija Linnhoff, Vorsitzende VUSR, Cornelius Meyer, Vorstand von Best-Reisen, und Markus Daldrup, Geschäftsführer Trendtours, im Gespräch mit Georg Kern. (FVW Medien/KH) 8 von 18 Teilen 8 / 18 Selfie mit Charlotte Wolf und Georg Kern: Zwischen den Diskussionsrunden moderierten sie den Messe-Talk mit Ausstellern aus aller Welt. (FVW Medien/GK) 9 von 18 Teilen 9 / 18 So planen Spanien, Griechenland und die Türkei für den Sommer: Klaus Hildebrandt im Gespräch mit Lucía Escribano, Direktorin für Tourismus auf Mallorca, Nikos Halkiadakis, President of Heraklion Hoteliers Association, Arturo Ortiz, Direktor Turespaña und Umut Kutlu, Deputy General Manager CMO Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. (FVW Medien/MK) 10 von 18 Teilen 10 / 18 Eventmanagerin Kim Soltau im Dauereinsatz. Auch das Sales-Team und viele weitere Kolleginen und Kollegen von fvw | TravelTalk betreuten Aussteller und Teilnehmer. (FVW Medien/BW) 11 von 18 Teilen 11 / 18 Dennis Conrads, Director Marketing & Business Development, war zusammen mit dem Sales Team einer der Initiatoren und Organisatoren der Counter Days. (FVW Medien/BW) 12 von 18 Teilen 12 / 18 Redakteurin Ira Lanz interviewte live Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe, Tourism Australia. (FVW Medien/KH) 13 von 18 Teilen 13 / 18 Der Stand von Dubai: Einer von 160 Messeständen. Die virtuelle Messe mit den Informationen, Downloads und Videos bleibt noch aktiv. Nur die Live-Chats mit den Experten an den Ständen sind nicht mehr verfügbar. (FVW Medien/KH) 14 von 18 Teilen 14 / 18 Wie geht es weiter bei der Fluss-Kreuzfahrt? Georg Kern im Gespräch mit Guido Laukamp, CCO Nicko Cruises, Dominik Kaven, Leiter Unternehmenskommunikation 1 A Vista Reisen, und Bettina Zwicker, Inhaberin Reisebüro Passage-Kontor. (FVW Medien/KH) 15 von 18 Teilen 15 / 18 Gaben in einer Diskussionsrunde Technik-Tipps fürs Reisebüro: Raik Quakatz, Geschäftsführer Siamar Reisen, Peter Aschenbrenner, Reisebüro-Coach und Unternehmensberater und Guido Bennecke, Senior Business Development Manager, Paxconnect, und . (FVW Medien/KH) 16 von 18 Teilen 16 / 18 Die Perspektiven der Hochsee-Kreuzfahrt: Georg Kern im Gespräch mit Tina Kirfel, Geschäftsführerin Kreuzfahrt Initiative, Andrea Hendel, Head of Sales Germany & Austria, Ponant, Kevin Bubolz, Managing Director Europe, NCL, Maik Schlüter, Director Business Development DACH, Oceania Cruises und (FVW Medien/KH) 17 von 18 Teilen 17 / 18 Wie läuft der Tourismus in der Karibik und in Mittelamerika wieder an? Holger Jacobs im Gespräch mit Gustavo J. Segura Sancho, Tourismusminister Costa Rica, Dr. Steven Martina, Minister of Economic Development Curaçao, und Gregroy Shervington, Regional Director Continental Europe, Jamaica Tourist Board. (FVW Medien/KH) 18 von 18 Teilen 18 / 18 Ein weiteres Beispiel für einen Stand, hier Albena. Bulgarien hatte mit vielen Ausstellern wie auch andere Länder sogar eine eigene Halle auf dem virtuellen Messegelände. (FVW Medien/KH) 19 von 18 Teilen

Viele Expedientinnen und Expedienten und auch Mitarbeiter von Veranstaltern wollten Ende vergangener Woche noch mitmachen – doch wegen vieler kurzfristiger Anmeldungen musste bei 2000 Teilnehmern die Registrierung geschlossen werden. Zusammen mit den Experten an den 160 Ständen von Destinationen, Hotels und Leistungsträgern aus aller Welt, mit denen die Messebesucher chatten konnten, waren mehr als 2300 Touristiker am Donnerstag und Freitag aktiv. Über Facebook und Instragram sowie per Mail bedankten sich viele Reisebüro-Profis für das Event.Die Messebesucher konnten virtuell ihre Visitenkarten austauschen und damit auch Preise gewinnen, etwa Hotelaufenthalte, die Teilnahme an FamTrips in der Karibik und in Costa Rica oder Freiflüge mit Condor und Turkish Airlines. Die Messeteilnehmer erhalten die Kontakte ab Dienstag zum Download.Die virtuellen Messestände bleiben ebenfalls noch geöffnet. Das "Standpersonal" ist zwar nicht mehr da, aber es gibt dort viele Informationen teilweise auch zum Download, Videos und ein Kontaktformular für weitergehende Informationswünsche.Wegen der großen Nachfrage sowohl aus dem Reisevertrieb als auch von Ausstellern werden am 29. und 30. April schon die zweiten virtuellen Counter Days stattfinden. Dann wird zusammen mit Dienstleister CFM Medie die Messeplattform technisch erweitert, so dass dann auch alle Expedientinnen und Expedienten, die sich anmelden wollen, teilnehmen können.Bis Ende April, so hofft die Branche, ist die Öffnungsperspektive für den Tourismus klar. Bei den Talkrunden auf den Counter Days gingen Destinationen, Veranstalter und Kreuzfahrt-Reedereien davon aus, dass es Mitte bis Ende Mai wieder mit Urlaubsreisen losgeht.