Seit gut einem Jahr seien seine Ladentüren nun geschlossen. "Wenn sich Kunden gemeldet haben, dann um zu fragen, wie sie kostenlos aus ihrer Buchung kommen", erläutert der Reiseprofi. Sein 100 Quadratmeter großer Laden sei wie verwaist. "Erst habe ich die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit geschickt, sie schließlich aber doch entlassen müssen", erläutert der Inhaber. "Ladenmiete plus Gehälter plus Corona sindwirtschaftlich eine ungute Mischung. Nun haben sich die Kontakte auf Telefon und E-Mail reduziert." Dafür brauche er keinen großen Laden.

Sein Herz hänge nun auch an einer weiteren Frage: Was nämlich soll mit den 262 Gläsern Sand und Kies geschehen, die er aus der ganzen Welt zusammengetragen hat? Abgefüllt in Halbliter-Einweckgläsern stehen die Proben aufgereiht in Regalen seines Büros.

Bei seinen Reisen in mehr als 100 Länder habe er die Proben von Stränden zusammengetragen – und nicht versäumt, sie säuberlich zu beschriften. Die Proben kommen beispielsweise aus Lohifushi auf den Malediven, aus Ierapetra auf Kreta oder von Papeete auf Tahiti.

"Bei der Beratung haben mir die Gläser gute Dienste getan", sagt Binder. Häufig habe er ein Glas aus dem Regal genommen und seine Kunden hineingreifen lassen. "Dann habe ich gesagt: Und in diesem Sand könnten Sie liegen." Die Kunden hätte das gut unterhalten und "schon mal in Urlaubsstimmung gebracht".



"An dieser Sammlung hängt mein Herz"

Zudem sei die Sandsammlung ein Blickfang. "Sind das alles Gewürze?", hätten ihn Kunden häufig gefragt, erinnert sich Binder. Und die Kunden seien dann begeistert gewesen, wenn er ihnen gesagt hätte, dass es sich um gesammelten Sand von den Stränden dieser Welt handle.



Allerdings: Mitnehmen ins Homeoffice könne er die 262 Gläser unmöglich, so der Reiseprofi. Einfach wegwerfen wolle er sie aber auch nicht. "Ist doch klar, dass an dieser seltenen Sammlung mein Herz hängt", sagt er. Also habe er beschlossen, einen neuen Besitzer für die Gläser zu suchen. "Vielleicht ist ja jemand interessiert."

Zwei Bedingungen stellt er dabei jedoch. Erstens wolle er die Sammlung nur in ihrer Gesamtheit abgeben. "Das wäre mir schon wichtig, dass alle Gläser zusammenbleiben." Zweitens habe er entschieden, die Sammlung gegen "einen kleinen symbolischen Preis" abzugeben. "Dies nur, um sicherzustellen, dass es jemand wirklich ernst meint mit meiner Sammlung."

Interessenten können sich per Mail an Claus-Dieter Binder wenden ( claus-d.binder@reisebuero-binder.de ). "Wie die Sammlung dann zum neuen Besitzer kommt, darüber können wir noch sprechen."

Der Start im Homeoffice sei sicher ein tiefer Einschnitt in seinem Berufsleben, sagt Binder. "Da käme es mir sehr gelegen, wenn ich die Sammlung in besten Händen wüsste."