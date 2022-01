Thinkstock

Technik, die Reisebüros nach vorne bringt: Preisvergleichsysteme gehören zur Standardausrüstung am Counter. In vielen Büros laufen sogar mehrere solcher Tools, denn sie bieten unterschiedlichen Fuktionalitäten und Suchergebnisse.

Travel-IT schaltet am 10. April 2022 das Preisvergleichsystem LM Plus ab. Ein Grund für Reiseverkäufer, sich nach Alternativen umzusehen. Hier kommt ein Überblick über die wichtigsten Lösungen. Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Opfer in der Tou