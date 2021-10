Kevin Keogh, Marketing- und Vertriebschef von DER Touristik, will sich mit dem neuen Provisionsmodell auch für die Arbeit der Reisebüros im laufenden Geschäftsjahr bedanken.

Die DER Touristik hält am Provisionsmodell des laufenden Geschäftsjahres fest. Die Umsatzklassen bleiben reduziert, ebenfalls der Mindestumsatz.

Bis zu 14 Prozent Spitzenprovisionssatz können die Reisebüros mit dem Modell erreichen. Grundlage ist jeweils der kumulierte DER-Touristik-Gesamtumsatz des Touristikjahres 2021/2022 bei allen DER Touristik Veranstaltermarken. Das sind: Dertour, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen und Travelix sowie deren dynamische Produkte XDER, Jahn Reisen Indi, ITS Indi, XMWR. Außerdem gilt das Model für die DER Touristik Ticket Factory, für derhotel.com, für Clevertours für die Unternehmensbeteiligung Aldiana und den Kooperationspartner Disneyland Paris.



Dervergütet weiterhin zusätzlich zur DER-Touristik-Provision alle Umsätze der DER Touristik Hotels & Resorts (Sentido, lti, Calimera, Primasol und Cooee), des Playitas Resorts und der Aldiana Club Resorts. Dieser beträgt im Geschäftsjahr bis zu 1,25 Prozent zusätzlich.Der DER-Touristik-Bonus gilt zudem für alle Agenturen, auch wenn deren kumulierter Gesamtumsatz im Touristikjahr 2020/2021 unter dem Mindestumsatz von 110.000 Euro lag.Über den DER Touristik Bonus hinaus werden dieentsprechend dem Aldiana-Provisionsmodell vergütet, welches in den DER Touristik-Vertriebskonditionen aufgeführt ist.Wegen deserhalten Büros, die für das kommende Touristik-Geschäftsjahr niedriger eingestuft wurden, bei einem erreichten Umsatz von mehr als 50.000 Euro zum 28. Februar 2022 eine garantierte Grundprovision von 10 Prozent für das restliche Geschäftsjahr.

Weiterhin zahlt die DER Touristik die Provision im Folgemonat der Buchung aus. Auch die Zusatzprovisionen errechnen sich nach Logik der Buchungseingänge, nicht nach dem Reisedatum. Eine Malus-Regelung sieht das DER-Touristik-Vergütungsmodell weiterhin nicht vor.

Mit Take more erhalten Reisebüros eine garantierte Provision von 10 bis 16% für Buchungen bei Dertour Ferienautos, Dertour Deluxe Kreuzfahrten, Dertour Kreuzfahrten, Dertour Flussreisen und Dertour Gruppenreisen.



Mit Take more Plus können Agenturen mit unterjährigen Provisionsaktionen mehr Ertrag erwirtschaften. „Take more ist eines der Kernthemen für das kommende Touristikjahr. Bei diesen regelmäßigen Aktionen sind für unsere Vertriebspartner im Laufe des Jahres noch häufiger attraktive Zusatzprovisionen für ausgewählte Produkte möglich“, sagt Kevin Keogh, Senior Vice President Sales DER Touristik Deutschland.

Netto- und Brutto-Varianten beim gesamten Flugangebot der DER Touristik (außer Pauschalen) machen eine eigene und flexible Ertragsgestaltung möglich. Zudem zählen alle Steuern bei der DER Touristik Ticket Factory zum Umsatz.



Im kommenden Jahr erwarte DER Touristik ein deutliches Wachstum im Reisevertrieb, sagt Keogh. DEr Touristik wolle sich mit klaren Anreizen und einem transparenten Vergütungsmodell auch bei den Reisebüropartnern für ihr Engagement im vergangenen Jahr bedanken. „Die Herausforderungen der letzten Monate konnten wir nur gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern meistern.“



Der Touristik blicke dem neuen Touristikjahr optimistisch entgegen, erläuterte Keogh. Das liege auch am größten Produktportfolio, das der Veranstalter je gehabt habe. Ausgebaut wurde das eigene Hotelportfolio, vor allem bei der Marke Sentido, sowie die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie ASI (Alpinschule Innsbruck), A-Rosa, Chamäleon und der DER Touristik Suisse.









