Imago

Daten miteinander verknüpfen und Pauschalreisen anders suchen: Das ist die Idee hinter Peakwork Set.

Peakworks neue Reisebüro-Software Peakwork Set kommt voran: Das System werde in den kommenden Wochen bei der ersten Kooperation in den Einsatz gehen, teilt das Unternehmen mit. Außerdem arbeitet Peakwork gemeinsam mit einem globalen Partner an einem erweiterten