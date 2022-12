Roman Borch sprach mit Michael Schuhmacher von TikTok.

TikTok spielt in der Reisebranche mittlerweile eine wichtige Rolle. Reiseveranstalter und Buchungsplattformen machen durchweg positive Erfahrungen mit der Plattform. Der TikTok-Vertreter Michael Schumacher sprach mit dem Travelholics-Podcaster Roman Borch.

Tipps für Reiseverkäufer So nutzen Reiseprofis Tiktok für Vermarktung und Verkauf

Weihnachtsfilm Dertour startet Mini-Serie auf TikTok

Im Rahmen des zweiten Teils der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands (DRV) in Marokko unterhielt sich der Podcaster Roman Borch mit Michael Schumacher (Brand Partnerships LeadTravel & Finance @TikTok). Schumacher teilte Borch mit, dass TikTok und die Reisebranche ein "absolutes Traumpaar" darstellen würden.TikTok sei aufgrund seines Aufbaus und seiner Nutzerschaft die "absolute Inspiration" . In der Vergangenheit sei es so gewesen, dass TikTok eine Plattform für Teenager gewesen sei. Doch das habe sich verändert. Mit Kampagnen, mit denen man Volljährige erreichen will, sei man mittlerweile sehr erfolgreich. Auf TikTok würden Videos zwischen 8 bis 25 Sekunden sehr gut funktionieren. Allerdings gebe es auch themenbedingt Ausnahmen.Auf TikTok sei in den ersten zwei Sekunden eine sehr hohe Aufmerksamkeit zu beobachten. Wenn die Leute den Mehrwert erkennen, schauen sie sich die Videos auch in den Folgesekunden weiterhin an. Wenn die Mehrwert-Erkennung nicht vorhanden ist, "swipen" sie weiter.TikTok wird in der Reisebranche verstärkt von Ryanair, Forestis Dolomites, Disney Parks und Booking.com genutzt. Die erste Kampagne von Booking.com, die im vergangenen Jahr gestartet wurde, lief unter dem trendigen Hashtag #TikTokMadeMeBookIt. Die Kampagne soll dem Portal "Lout Plus" zufolge viele Nutzer zum Buchen bewegt haben. Und auch Schauinsland meldet auf TikTok einen Rekord nach dem anderen