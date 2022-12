Roman Borch wünscht Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit.

Der Travelholics-Podcaster Roman Borch richtet anlässlich der Weihnachtszeit einige Worte an seine Zuhörer.



Borchs Weihnachtsansprache soll an dieser Stelle unkommentiert wiedergegeben werden:



In der letzten Ausgabe des Jahres gibt es im Podcast der Touristik wieder eine kleine Geschichte zur Weihnachtszeit, die ich fand, und die zum Mitdenken einladen soll, wie alle Episoden des travelholics_podcast.

Natürlich gibt es in erster Linie ein Dankeschön. An meine vielen Gäste im Podcaststudio, die ich in mittlerweile fast 250 Episoden kennelernen durfte.

Und vor allem Dank an die vielen tausend Zuhörerinnen und Zuhörer, die dieses Podcastprojekt, das aus einer spontanen Idee entstand und mittlerweilerweile erwachsen wurde, begleiten, teilen und unterstützen.