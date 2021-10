Die Solamento-Partner Nadine Schmidt (links) und Vanessa Holz erkunden das Zafiro Palace Andratx.

Am ersten vollständigen Tag des Vertriebs-Events Counter Days von fvwITravelTalk auf Mallorca ging's um Themen wie Serviceentgelte Preisentwicklung. Wichtig auch: Die persönlichen Begegnungen nach langer Corona-Pause.

fvw|TravelTalk-Event: Die Counter Days im Zeichen von Workshops

1 / 23 Nadine Schmidt (links) und Vanessa Holz (beide Solamento) erkunden am ersten vollständigen Tag der Counter Days das Hotel Zafiro Palace Andratx. (Christian Wyrwa) 1 von 23 Teilen 2 / 23 Begonnen hatte er mit Vorträgen und Diskussionsrunden zur Lage der Touristik. Hier schießen die Moderatoren Bianca Wilkens und Georg Kern von fvwITravelTalk zur Begrüßung ein Selfie mit den Teilnehmern, um per Facebook die Teilnehmer des DRV-Kongresses in Griechenland zu grüßen. (Christian Wyrwa) 2 von 23 Teilen 3 / 23 Die Hüte und Sonnenbrillen gab's als Geschenk vorab – beim sonnigen Wetter am ersten vollständigen Tag des Events waren sie gut zu gebrauchen. (Christian Wyrwa) 3 von 23 Teilen 4 / 23 Am Vormittag erhielten die Reiseprofis zunächst viele Informationen der Hauptsponsoren. Das waren neben Condor auch... (Christian Wyrwa) 4 von 23 Teilen 5 / 23 ...Salim Sahi, CEO von Traffics. (Christian Wyrwa) 5 von 23 Teilen 6 / 23 FTI, vertreten von Vertriebschef Richard Reindl. (Christian Wyrwa) 6 von 23 Teilen 7 / 23 Und Zafiro Hotels, vertreten von Chief Commercial Officer Antoní Homar. (Christian Wyrwa) 7 von 23 Teilen 8 / 23 Danach kurze Kaffeepause (hier im Bild unter anderem Alexandra Zaitseva und Samir Mougraby)... (Christian Wyrwa) 8 von 23 Teilen 9 / 23 ...und dann ab in die Workshops, unter anderem mit... (Christian Wyrwa) 9 von 23 Teilen 10 / 23 Nadine Reissig von LMX Touristik... (Christian Wyrwa) 10 von 23 Teilen 11 / 23 ...Berthold Giesbers von Novasol... (Christian Wyrwa) 11 von 23 Teilen 12 / 23 ...Jörn Höllinger, Björn Oberländer und Gotje Hansen von Gebeco.... (Christian Wyrwa) 12 von 23 Teilen 13 / 23 ...Silke Drechsler von Center Parcs... (Christian Wyrwa) 13 von 23 Teilen 14 / 23 ....Kerstin Melching und Jörn Flintrop von Alltours... (Christian Wyrwa) 14 von 23 Teilen 15 / 23 ...und Shahab Shoushtarian Mofrad (Qatar Airways) und Lars Müller (Repräsentant von Qatar für Lobster Experience). (Christian Wyrwa) 15 von 23 Teilen 16 / 23 Am Nachmittag produzierte Roman Borch, Geschäftsführer von E-Confirm (Dritter von links), eine Live-Podcast-Diskussion über strategische Fragen der Touristik wie Preisentwicklung, Serviceentgelte und Travel IT. Das Ergebnis finden unsere Leser angehängt an diesen Artikel. (Christian Wyrwa) 16 von 23 Teilen 17 / 23 Anschließend ein Interview mit Daniela Rameil-Erdl von Oceania Cruises, die eindrücklich die Herausforderungen durch Corona für eine Reederei schilderte. (Christian Wyrwa) 17 von 23 Teilen 18 / 23 Später ging's zum spanischen Abend von FTI in der wunderschönen Location mit historischer Mühle Es Molí des Comte. (Christian Wyrwa) 18 von 23 Teilen 19 / 23 Beim FTI-Team wissen sich die Gäste in besten Händen (von links): Claudia Ramos, Manuel Morales, Nina Nicolai, Christopher Haagn und Richard Reindl. 19 von 23 Teilen 20 / 23 Sangria gab's reichlich. (Christian Wyrwa) 20 von 23 Teilen 21 / 23 Und eine kubanische Live-Band sorgte für Musik. (Christian Wyrwa) 21 von 23 Teilen 22 / 23 Maryam Amani, Melanie Mohi und Elham Jungherr (von links) genießen den Abend. (Christian Wyrwa) 22 von 23 Teilen 23 / 23 Und hinterher tanzen mit weiterer Live-Combo. Aber Vorsicht, auch am nächsten Tag gab's Programm (weitere Bildergalerie folgt). (Christian Wyrwa) 23 von 23 Teilen

Viele Produktinformationen und strategische Themen, gepaart mit genügend Gelegenheiten für den persönlichen Austausch und Spaß: So war das Programm des ersten vollständigen Event-Tages der Counter Days von fvw|TravelTalk gestaltet. Dabei nutzen die Teilnehmer auch die Gelegenheit, das erst im Juni eröffnete Fünf-Sterne-Hotel Zafiro Palace Andratx kennenzulernen, in dem sie während des dreitägigen Events wohnten.Vormittags stellten sich die Hauptsponsoren vor. Antoní Homar von Zafiro Hotels kündigtet etwa die für 2022 geplante Aktion an, dass Eltern ein Kind kostenlos in die Häuser der Kette mitnehmen können. Traffics-Chef Salim Sahi sprach unter anderem über die Funktion Multiroom im Reisebüro-System Cosmonaut. Richard Reindl erklärte die Entscheidung von FTI, vollständig auf den Druck von Katalogen zu verzichten und ganz auf digitale Informationen zu setzen.Am Nachmittag folgte die Produktion eines Live-Podcasts zu Themen wie Preisentwicklung und Serviceentgelte. Die technische Leitung übernahm dabei Roman Borch von E-Confirm. Der Podcast findet sich im Anhang.Die Counter Days liefen bis Sonntag. Weitere Bilder, Videos und Podcasts folgen in Kürze.