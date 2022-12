Roman Borch sprach mit Matthew ("Mike") Mockridge.

Wie die Kommunikation zwischen den Baby-Boomern und der Generation Z läuft, erläuterte der Unternehmer Mike Mockridge bei einem Aufeinandertreffen mit Roman Borch in Marokko. Mockridge äußerte sich auch zum Thema Social Media.

Der Event-Marketer, Speaker, Entrepreneur und Buch-Autor Matthew Mockridge, sprach im Rahmen des zweiten Teils der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands (DRV) in Marokko, über "Die Brücke zur Generation Z". Er äußerte sich unter anderem zur Kommunikation den Baby-Boomern und der Generation Z. Er wies auch darauf hin, dass Unternehmer sich in den Sozialen Medien nicht auf eine Plattform versteifen sollten. Man müsse genau beobachten, wo die Aufmerksamkeit temporär am größten ist, um dorthin zu switchen. Eine strikte Festlegung sei nicht zielführend. Deshalb plädiert Mockridge für Flexibilität bei der Nutzung der Sozialen Medien. Mehr dazu im Travelholics-Podcast: