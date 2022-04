"In der Welt des Preisvergleichs, der Bewertungsportale und Sonderangebote reden Menschen, die sich verstehen, heute nicht darüber, wo das Essen besonders salzig, fettig, also lecker und reichhaltig ist. So war es früher. Sondern: wo es am billigsten ist und wo man dafür aber am meisten bekommt", Alexander Gorkow in seinem Buch "Hotel Laguna".Im Jahr 2021 gehörte es zu den Büchern, die unser Podcast-Macher Roman Borch am liebsten gelesen hat. Es geht um einen Mann, der nach langen Jahren ins Hotel Laguna auf Mallorca zurückkehrt, wo er als Kind regelmäßig seinen Urlaub verbrachte – und heute eine veränderte Welt vorfindet.Zu Ostern nutzt Borch die Gelegenheit, eine Passage aus dem Buch vorzulesen. Wir wünschen viel Spaß und allen unseren Lesern frohe und glückliche Ostertage!