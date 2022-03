Roman Borch

Welchen Mehrwert bietet der Counter Place Reiseberatern? Darum geht's im Podcast der Woche.

Der neue Counter Place von fvw|TravelTalk etabliert sich in der Touristik. Doch was kann die Plattform und was steht künftig auf dem Programm. Darüber handelt unser Podcast diese Woche.