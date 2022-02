Der Counter Place von fvw|TravelTalk bietet Reisebüros ganz neue Möglichkeiten.

Neues aus dem Hause fvw|TravelTalk: Die Plattform der Counter Days wird nun immer geöffnet bleiben – und somit zum Counter Place. Dem Reisevertrieb bietet sie ganz neue Möglichkeiten.

Veranstaltung: Das sind die virtuellen Counter Days

1 / 19 Teamtreffen an Tag eins der virtuellen Counter Days. (FVW Medien/ES) 1 von 19 Teilen 2 / 19 Läuft! Die Gesprächspartner sind da, wie der Blick auf den Bildschirm zeigt. Also kann Stephan Weisbarth, Geschäftsführer der Agentur Dreimeister, das Go für den Start der Session geben. (FVW Medien/ES) 2 von 19 Teilen 3 / 19 Georg Kern, stellvertretender Chefredakteur, und Bianca Wilkens, Redakteurin, führten durch das Programm. (FVW Medien/ES) 3 von 19 Teilen 4 / 19 Stephan Weisbarth, Geschäftsführer der Veranstaltungstechnik-Agentur Dreimeister, steuert die zugeschalteten Bildschirme im Counter TV. (FVW Medien/ES) 4 von 19 Teilen 5 / 19 Motivationskick am Morgen: Sabine Homrighausen und Christine Weigelt erzählen, wie sie es geschafft haben, mitten in der Corona-Krise das Reisebüro Ihr Reiseglück in Lennestadt zu eröffnen. (FVW Medien/ES) 5 von 19 Teilen 6 / 19 Bianca Wilkens und Ira Lanz bereiten den Live-Talk "Tschüß Reisebüro, hallo mobiler Vertrieb" vor. (FVW Medien/ES) 6 von 19 Teilen 7 / 19 Ira Lanz im Gespräch mit den zugeschalteten Gesprächspartnern. (FVW Medien/WIL) 7 von 19 Teilen 8 / 19 Die mobilen Reiseverkäufer Sabrina Groll, Nathalie Praxl und Barbara Wolf im TV-Talk mit Redakteurin Ira Lanz. (FVW Medien/ES) 8 von 19 Teilen 9 / 19 Chefredakteur Klaus Hildebrandt moderierte den Talk zu den Plänen der Mittelmeer-Destinationen und wie sich Kreuzfahrten trotz Corona verkaufen lassen. (FVW Medien/ES) 9 von 19 Teilen 10 / 19 Zu den Plänen der Mittelmeer-Destinationen äußern sich Fátima Blanco (Andalusien), Andreas Metaxas (Hotelgruppe Metaxa Hospitality Kreta) und Fulya Durgut (Türkei). (FVW Medien/ES) 10 von 19 Teilen 11 / 19 Auf geht's in die Mittagspause für die Kolleginnen Nina Lassen und Katrin Möller. (FVW Medien/ES) 11 von 19 Teilen 12 / 19 Gemeinsame Pause. (FVW Medien/ES) 12 von 19 Teilen 13 / 19 Jörn Schmieding-Dieck, Direktor für Media & Brand Solutions, im Gespräch mit Dennis Conrads, Direktor für Marketing und Business Development. (FVW Medien/ES) 13 von 19 Teilen 14 / 19 Sebastian Schmidt und Stephan Weisbarth, verantwortlich für die Veranstaltungstechnik während der virtuellen Counter Days, als geniales Team. (FVW Medien/ES) 14 von 19 Teilen 15 / 19 Teamwork am Bildschirm: Charlotte Wolf, Nina Lassen und Kim Soltau. (FVW Medien/ES) 15 von 19 Teilen 16 / 19 Katrin Möller versorgte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in E-Mailings mit News und Updates und stand am virtuellen Infostand von fvw|TravelTalk Rede und Antwort. (FVW Medien/ES) 16 von 19 Teilen 17 / 19 Blick in das TV-Studio (FVW Medien/ES) 17 von 19 Teilen 18 / 19 Georg Kern trifft sich im neuen Format "Auf einen Absacker mit ..." mit Michael Dräger, Büroleiter vom Reisecafé Stoffregen in Dortmund. Prost! (FVW Medien/WIL) 18 von 19 Teilen 19 / 19 Die Moderatoren Georg Kern und Bianca Wilkens verabschieden sich von den Zuschauern. (FVW Medien/ES) 19 von 19 Teilen

Das Programm der nächsten Wochen steht

Am 8. März planen wir einen Wissenstag zum Thema Fachkräftemangel. Welche Möglichkeiten haben Reisebüros, der Herausforderung zu begegnen? Wir zeigen Best Cases vom Counter und sprechen mit Experten.

Der 17. März ist der Kick off für unsere erste Webinar-Reihe auf dem Counter Place. Im Mittelpunkt steht das hybride Portal Onlineweg.de, das auch Reisebüros offensteht und dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Thema der ersten Session: Die professionelle Reisebüro-Website: Grundlagen und Tipps für Reiseprofis.

Am 23. März ist ein weiterer Wissenstag geplant. Diesmal geht es um das Thema Zusatzgeschäft. Wie lassen sich Mietwagen und Versicherungen optimal verkaufen? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, zusätzliche Provisionen zu erwirtschaften? Wir sprechen mit Reiseverkäufern und Leistungsträgern.

Eine zweite Webinar-Reihe ist ebenfalls in Planung mit Paxconnect. Dabei geht es um die vielen Möglichkeiten des Tools. Einige Reisebüros haben beispielsweise bereits die Möglichkeit, Reiseführer mit vielen Tipps für ihre Kunden aus dem Hause fvw|TravelTalk an Angebote für ihre Kunden anzuhängen. Der Service kann kostenlos freigeschaltet werden.