Positiv stimmt den-Chef auch die Entwicklung von Hotels und Unterkünften auf der Insel. Wichtige Neueröffnungen stünden bevor. So nimmt am 14. April 2022 das neue SandalsCuraçao den Betrieb auf. Es ist bereits die zweite große Fünf-Sterne-Anlage mit All-Inclusive-Angebot auf der Insel. Bereits im Dezember hat daseröffnet. "Die Eröffnungen zeigen deutlich, dass Curaçao inzwischen auch im All-Inclusive-Bereich stark ist und nicht allein auf Gästegruppen ausgerichtet ist, die beispielsweise kleinere Unterkünfte mit Selbstversorgung bevorzugen", sagteRösner, Deutschlandvertreterin des Tourist Board Curaçao.

Den optimistischen Prognosen steht nach Ansicht der Vertreter der Insel auch nicht entgegen, dass es derzeit keine Direktverbindung von Deutschland auf die Insel gibt. "Das muss erstens nicht so bleiben", erläuterte de. "Wir sind im Gespräch mit zahlreichen Airlines. Es ist gut möglich, dass wir hier schon in Kürze gute Nachrichten verkünden können."Zweitens habe die Vergangenheit gezeigt, dass es unter deutschen Kunden eine hohe Akzeptanz für Umsteigeverbindungen mit KLM über Amsterdam gebe, sagteRösner. "Auch wer über Frankfurt direkt nach Curaçao fliegt, muss häufig zunächst einen gewissen Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Es hat sich gezeigt, dass viele Reisende akzeptieren, wennzunächst nach Amsterdam müssen statt in die Mainmetropole."