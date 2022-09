Wellness Oase: Das Zulal Wellness Resort in Katar ist seit März 2022 für Gäste geöffnet.

Das erst kürzlich eröffnete Zulal Wellness Resort in Katar ist das größte Wellness-Retreat im Nahen Osten. Fit Reisen lädt nun Expedientinnen und Expedienten ein, die Anlage im Rahmen einer Online-Schulung näher kennenzulernen.

Dass das Zulal Wellness Resort höchsten Ansprüchen genügt, zeigen auch die prominenten Gäste, die Ende des Jahres in der Fünf-Sterne-Anlage direkt am Persischen Golf für – wenn's gut läuft – rund vier Wochen wohnen werden. Denn das Zulal Wellness Resort ist die Unterkunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft während der WM in Katar.Fit Reisen lädt Expedienten am 14. September ab 11 Uhr zu einer rund einstündigen Online-Schulung ein, um die exklusive Wellnes-Oase kennenzulernen. Gemeinsam stellen Fit Reisen-Geschäftsführerin Claudia Wagner, Raluca Tuturman (Director of Sales & Marketing) vom Zulal Wellness Resort sowie Simone Rösel (Sales Representative Eyes2market DACH) das Luxushotel und das dahinterstehende Wellness-Konzept vor."Das besondere Wellbeing-Konzept des Zulal Wellness Resorts verspricht holistische Entspannung für die ganze Familie. Direkt am Arabischen Golf gelegen, vereint das Fünf-Sterne-Hotel die traditionelle arabisch-islamische Medizin (TAIM) mit einem modernen Gesundheits- und Wohlfühlkonzept", erklärt Wagner."Es basiert auf den fünf Säulen Ernährung, Fitness, Entspannung, Physiotherapie sowie ganzheitliche Gesundheit und verfolgt das Ziel, die Gäste zu einer positiven und nachhaltigen Änderung ihres Lebensstils zu inspirieren", so Wagner weiter.Interessierte Expedienten können sich bis zum 12. September online für das Webinar registrieren. Es findet per Zoom und in deutscher sowie englischer Sprache statt. Wer nicht so lange warten will, kann sich schon vorab auf der Fit-Reisen-Webseite über das Zulal Wellness Resort informieren.