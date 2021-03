Ein Juwel mit ländlichem Charme ist das Predi Son Jaumell Hotel Rural im Osten Mallorcas umgeben von malerischen Buchten und unberührten Stränden mit kristallklarem Wasser.

Hier duftet die Luft nach Kiefern, alte Steineichen spenden schönen Schatten, und die Ruhe ist perfekt: Das Predi Son Jaumell Hotel Rural in Capdepera ist ein echtes Naturidyll. Es lockt aber auch mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels. Mit seinen 24 stilvoll dekorierten und ausgestatteten Suiten verbindet es majestätische Abgeschiedenheit mit exklusivem Ambiente.

Ein unwiderstehlicher Grund für einen Besuch in diesem charmanten Domizil ist das Restaurant des Küchenchefs Andreu Genestra, der sich sogar mit einem Stern der gestrengen Juroren des Guide Michelin schmücken darf. Für sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit wurde ihm kürzlich zudem der neue grüne Stern des Guide Michelin verliehen. Seit 2020 verfügt das Predi Son Jaumell Hotel Rural dank der Maßnahmen und Gesundheitsprotokolle gegen Covid-19 außerdem über das Zertifikat „Sicherer Tourismus“ des Instituts für spanische Tourismusqualität.

Das Predi Son Jaumell Hotel Rural punktet mit seiner Nähe zu den historischen Schätzen wie der mittelalterlichen Burg aus dem 14. Jahrhundert, der Pfarrkirche Sant Bartomeu, dem Leuchtturm von Capdepera oder den imposanten Besitztümern der Familie March.

