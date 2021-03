Wenige Meter von einem der längsten und schönsten Strände Mallorcas entfernt garantiert das Aparthotel Viva Blue & Spa Glücksmomente für Sportbegeisterte und Familien mit Kindern.

Der Standort in Playa de Muro ist wie gemacht, aus Fahrradtouren und Mountainbike-Abenteuer zu bestehen oder wandern zu gehen. Die Routen führen durch einige der unberührtesten Orte im Norden Mallorcas, etwa in den LLevant-Naturpark oder zur Halbinsel Formentor. Und gleich vor der Haustür harren der Naturpark Albufera de Mallorca der Entdecker und der Strand der berühmten Playa de Muro mit seinem kristallklaren Wasser.

Das Aparthotel Viva Blue & Spa in Playa de Muro verspricht aber auch Ruhe nach Wunsch und Spaß für kleine Gäste. Dafür sorgen der Miniclub und das Piratenschiff mit Wasserspielen und Kinderanimation. Weitere Pluspunkte dieses Premium-Aparthotels sind die Restaurants, die beheizten Pools, ein komplett eingerichtetes Fitnessstudio, eine Fahrradstation und ein Spa mit Massageservice, Sauna und Whirlpool.



VIVA Hotels

