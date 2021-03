Mit dem Sicherungspaket und dem Sicherheitspaket schützt Novasol Kunden vor Stornokosten. Das neue Sicherheitspaket PLUS greift zusätzlich auch im Fall von Reiseverboten und ähnlichen Risiken.

Für nur 19 Euro gibt es bei Novasol nunmehr das neue Sicherheitspaket PLUS. Neben den Leistungen des Sicherungs- und des Sicherheitspakets bietet es eine kostenlose Umbuchung bis 30 Tage vor Anreise sowie eine kostenlose Stornierung des Ferienobjekts bis 30 Tage vor Anreise (gilt nicht für die 19 Euro). Das Sicherheitspaket PLUS gilt für Anreisen 2021 und nur für den Fall, dass das gebuchte Ferienhaus/-wohnung aufgrund behördlicher Beschränkungen im Abreiseland oder in der Zieldestination nicht genutzt werden kann, etwa bei Grenzschließungen, Reiseverboten, Quarantäneauflagen oder Reisewarnungen (Risikogebiete).

Buchungstipps: Das neue Sicherheitspaket PLUS kann via Reisebüro-Login (www.reisebueroservice.de) gebucht und während des Buchungsablaufs als Komponente hinzugefügt werden. Alternativ lässt sich das Haus über das CRS-System optionieren. Das Sicherheitspaket PLUS kann dann anschließend via E-Mail und via E-Mail/Telefon über den Buchungsservice Hamburg bestellen. Es ist nur am Tag der Buchung (der Eingang der E-Mail zählt) oder bis zum Ablauf der Optionsfrist buchbar. Eine Buchung über die CRS-Systeme ist aus technischen Gründen nicht möglich. Stornierungen müssen über die mybooking-Seite des Kunden erfolgen.

Reif für die Gewinnchance? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran!



Jetzt teilnehmen